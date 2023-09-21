am專題｜居屋長者家庭未同住　房署查數宗懷疑個案　倘證違規可強制回購

為鼓勵長幼共住，居屋和綠置居均有「家有長者優先選樓計劃 」，預留三成優先選樓配額，但過去有家庭買樓後長者未有實質入住，違反規定。房署回覆，任何家庭成員倘事前未得房委會書面同意，不再實際或永久地在單位內居住，便可被強制將單位售回房委會；房署正就數宗懷疑個案進行調查。房委會委員招國偉認為，除未長者家庭未同住外，「暗盤」出租、業主與他人對調單位和空置單位均屬違規，單位可被強制回購。

記者︰曾偉龍

資助房屋資源珍貴，房屋局局長何永賢多次表明會打擊濫用公營房屋。但坊間一直有指以「家有長者優先選樓計劃」申請居屋但未與長者同住的做法，亦有業主空置資助房屋後轉售的情況。而資助出售單位的買賣協議列明，有關物業須由業主本人及名列同一申請表上的全部家庭成員居住；倘未得房委會書面同意而不再實際或永久居於該單位，房委會有權要求業主將單位轉讓回房委會，有關費用及支出概由業主負責。上月截止的居屋申請的「申請須知」文件更首次新增段落，列明上述要求。

房署回覆，房委會1998年推出「家有長者優先選樓計劃」，鼓勵合資格家庭與年長親人同住，而為防止濫用，除因永久離開、去世或其他體恤理由外，申請表上的長者業主不得在業主紀錄上除名。而房署表示，現正就個別可能違反住用規定的個案進行調查，以採取適當行動。