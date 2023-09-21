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2023-09-21 11:34:45

am專題｜居屋長者家庭未同住　房署查數宗懷疑個案　倘證違規可強制回購

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居屋 富榮花園

為鼓勵長幼共住，居屋和綠置居均有「家有長者優先選樓計劃 」，預留三成優先選樓配額，但過去有家庭買樓後長者未有實質入住，違反規定。房署回覆，任何家庭成員倘事前未得房委會書面同意，不再實際或永久地在單位內居住，便可被強制將單位售回房委會；房署正就數宗懷疑個案進行調查。房委會委員招國偉認為，除未長者家庭未同住外，「暗盤」出租、業主與他人對調單位和空置單位均屬違規，單位可被強制回購。

記者︰曾偉龍

資助房屋資源珍貴，房屋局局長何永賢多次表明會打擊濫用公營房屋。但坊間一直有指以「家有長者優先選樓計劃」申請居屋但未與長者同住的做法，亦有業主空置資助房屋後轉售的情況。而資助出售單位的買賣協議列明，有關物業須由業主本人及名列同一申請表上的全部家庭成員居住；倘未得房委會書面同意而不再實際或永久居於該單位，房委會有權要求業主將單位轉讓回房委會，有關費用及支出概由業主負責。上月截止的居屋申請的「申請須知」文件更首次新增段落，列明上述要求。

房署回覆，房委會1998年推出「家有長者優先選樓計劃」，鼓勵合資格家庭與年長親人同住，而為防止濫用，除因永久離開、去世或其他體恤理由外，申請表上的長者業主不得在業主紀錄上除名。而房署表示，現正就個別可能違反住用規定的個案進行調查，以採取適當行動。

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am專題｜居屋長者家庭未同住　房署查數宗懷疑個案　倘證違規可強制回購 (資料圖片)

房署正調查數宗懷疑違規個案

房署再回覆指，回應社會對違反居住規定的個案的關注，房屋署正就數宗懷疑個案進行調查，包括聯絡懷疑涉事單位的業主會面、到有關單位視察及要求有關業主提供所需文件，以了解單位居住情況，若涉瞞報或虚報資料，署方必定嚴肅跟進及採取適當行動。

長者家庭選樓的優先次序在一般家庭之前，並預留總單位三成的配額。例如今期居屋設有2,700個長者家庭配額，一般家庭則有5,554個配額，長者家庭有兩個編號，即除競逐長者家庭配額外，亦可經一般家庭配額選樓。參考居屋2022，白表長者家庭和一般家庭的選樓機會分別為16.2%及6.6%，而綠表長者家庭和一般家庭的選樓機會分別為5.1%和12.1%。

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am專題｜居屋長者家庭未同住　房署查數宗懷疑個案　倘證違規可強制回購 (資料圖片)

黃碧如促長者家庭申請者想清楚才交表

房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，有關規定不是新要求，並指有部分參與「家有長者優先選樓計劃」的申請者並非真心希望與年長親人同住，「只係想利用佢，加名攞個選擇權，（入伙後）又趕走佢，日頭又唔准佢返屋企」，違反了房委會規定。她又強調，有關規定不只適用於家有長者計劃，亦適用於其他購買單位但未有入住的申請者，房署均有權按規定回購單位。

招國偉指規定涵蓋對調空置調查

房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉表示，有關條款一直存在，居屋申請者不應濫用長者家庭申請資格，若房署查明有個案違規，與公屋富戶政策一樣有欺瞞房署，應採取阻嚇性刑罰。他又指，網上有一些網民分享買居屋後與父母互換單位居住，亦有居屋炒家購入單位後空置，待禁售期過後售出圖利，均屬違反規定，故對於長者家庭未有與長者同住外，對調單位、「暗盤」出租和空置單位，均有機會被房署強制回購居屋。

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