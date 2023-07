DSE放榜2023｜讚港有優質大學學科　蔡若蓮：相信考生很願意留港升學

稱考生經歷疫情已付出額外努力

對於今屆DSE狀元數目減少,蔡若蓮稱今屆考生經歷3年多疫情,能夠取得相關成績已付出額外努力,而且除了狀元數目,在各個學科取得好成績的考生亦有所增加,認為考生整體表現較之前平均。她指今年有5萬多名考生,而專上院校和培訓機構,一共提供4.5萬個學額,再加上其他職專路徑,考生有很多不同出路,相信考生可按能力和興趣,選擇適合升學和發展的路徑。

對於今屆是通識科最後一屆考試,蔡若蓮說見到同學表現不錯,而新的公民與社會發展科已經開展,內地考察團亦順利舉行,截至8月底,有約4.5萬名學生完成有關部分學習。她說,公社科的課題比通識科精簡,相信通識科老師任教起來不會有太大的調整,當中不會有太大的問題。

勉勵考生:一定有出路

另外,蔡若蓮在學校致辭時提到,決定自己未來的絕非成績單,而是堅持不懈的努力和積極樂觀的態度,就如電影《地心探險記》中,探險隊遇上山泥傾瀉,被大石堵塞出口,但女主角指「一定有出路」(There must be a way out)勉勵大家,雖然過程有很多波折,經歷艱苦,但收穫就比直接由出口走出去多。

