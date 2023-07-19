DSE放榜2023｜讚港有優質大學學科　蔡若蓮：相信考生很願意留港升學

蔡若蓮指，香港的大學非常優質，雖然香港只有700多萬人的城巿，但已經有5間100強的大學，在全世界而言是非常優質，包括提供很多社會最需要的STEAM相關以及香港作為八大中心發展的相關學科。她認為有眾多高質素的學科及選擇，相信考生都很願意留港升學，但若考生有自己計劃，她亦鼓勵他們多去見識。

今年中學文憑試(DSE)今日(19日)放榜，教育局局長蔡若蓮早上到訪一間中學勉勵應屆考生，她被問到本港移民潮的問題，當中如何吸引學生留港升學，她表示本港的大學有高質素學科，相信考生很願意留港升學。

稱考生經歷疫情已付出額外努力

對於今屆DSE狀元數目減少，蔡若蓮稱今屆考生經歷3年多疫情，能夠取得相關成績已付出額外努力，而且除了狀元數目，在各個學科取得好成績的考生亦有所增加，認為考生整體表現較之前平均。她指今年有5萬多名考生，而專上院校和培訓機構，一共提供4.5萬個學額，再加上其他職專路徑，考生有很多不同出路，相信考生可按能力和興趣，選擇適合升學和發展的路徑。

對於今屆是通識科最後一屆考試，蔡若蓮說見到同學表現不錯，而新的公民與社會發展科已經開展，內地考察團亦順利舉行，截至8月底，有約4.5萬名學生完成有關部分學習。她說，公社科的課題比通識科精簡，相信通識科老師任教起來不會有太大的調整，當中不會有太大的問題。

勉勵考生：一定有出路

另外，蔡若蓮在學校致辭時提到，決定自己未來的絕非成績單，而是堅持不懈的努力和積極樂觀的態度，就如電影《地心探險記》中，探險隊遇上山泥傾瀉，被大石堵塞出口，但女主角指「一定有出路」(There must be a way out)勉勵大家，雖然過程有很多波折，經歷艱苦，但收穫就比直接由出口走出去多。

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