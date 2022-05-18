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2022-05-18 18:22:58

DSE 2022｜44名考生竹篙灣應考 民安隊員淥定杯麵打氣

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44名考生竹篙灣應考 民安隊員淥定杯麵打氣

(右起)趙詩韻、何家鴻及黃子諾。(文詠琛攝)

今屆中學文憑試所有科目的筆試已結束考評局連續第二年於竹篙灣社區隔離設施設立特別試場，供正在檢疫和確診的考生應考，並新增了錄像設備，減輕監考人員的染疫風險和提高效率。

考評局表示，今年共有44名考生竹篙灣應考，當中18檢疫人士、26人為確診考生共涉及15個科目、約290份考卷。當局動用約50間考室，以及考評局職員、試場主任及監考員共47人協助。

DSE｜44名考生竹篙灣應考 民安隊員淥定杯麵打氣

今年共44名DSE考生於竹篙灣檢疫中心應考。(考評局圖片)

「黑仔」考生兩度入營考試

考評局學校考試及評核部高級經理趙詩韻表示，所有在竹篙灣進行的科目都準時開考，沒有發生異常事件。其中5名考生是在考試當日申請到竹篙灣應考，全部人順利召喚抗疫的士接載到場應考。亦有3名考生在竹篙灣逗留8日，完成包括核心科目在內六科科目她又稱，有「黑仔」考生不幸兩度被列為密切接觸者，因而兩度入營考試；亦有考生本身是密切接觸者，其後又確診。

監考員在考試前預備考試所需文資。(受訪者提供)

監考員在考試前預備考試所需文資。(受訪者提供)

考生不願離開 盼捉緊開窗抖氣機會

即使考生須在隔離的情況下應考，但也不是孤軍作戰。在確診考生區域擔任監考員黃子諾指，考生人數少，監考員就可更貼心了解和處理考生的需要。他表示，曾遇到有考生完成考試後也不願離開，細問下發現原來是隔離生活太悶，希望逗留久些，捉緊開窗抖氣，以及和考務人員聊天的機會。他又分享另一項窩心事項，是有次考試期間，考生表示十分肚餓，民安隊員得悉後隨即「淥定杯麵、計準3分鐘」，待好在考完試後即把杯麵送上，讓考生在考卷二前的休息時間裏補充體力。
 

黃子諾(左)透過視像系統監察考室情況。(受訪者提供)

黃子諾(左)透過視像系統監察考室情況。(受訪者提供)

新增錄像設備免烈日下監考

過去兩年均曾在竹篙灣監考的試場主任何家鴻表示，整體安排順利，今年試場新增錄像設備，令穿著保護衣的人員，不用經常在烈日下監考，可坐在控制室留意視像情況，並適時作出指示，感覺較好，亦較有效率他又指，留意到確診考生一般身體及精神狀況較差，考務人員會特別留意其身體，例如曾見有考生考到一半伏在桌上不動，會主動了解，幸而考生只是稍作休息便繼續作答。

監考員在考室外巡視。(受訪者提供)

監考員在考室外巡視。(受訪者提供)

預備額外收音機確保聆聽考試順利

應考物資方面，趙詩韻補充，當局特別準備了數百部的便擕式收音機，確保考生順利完成聆聽考試而視覺藝術科亦會特別準備多一張枱及水桶方便考生作畫，但留意到有考生忘帶計數機，則愛莫能助。該局稱今次在疫情十分嚴重下安排竹篙灣試場，有賴各部門協作，並指難料明年考試安排。

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