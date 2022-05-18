DSE 2022｜44名考生竹篙灣應考 民安隊員淥定杯麵打氣

今屆中學文憑試所有科目的筆試已結束，考評局連續第二年於竹篙灣社區隔離設施設立特別試場，供正在檢疫和確診的考生應考，並新增了錄像設備，減輕監考人員的染疫風險和提高效率。 考評局表示，今年共有44名考生於竹篙灣應考，當中18人屬檢疫人士、26人為確診考生。共涉及15個科目、約290份考卷。當局動用約50間考室，以及考評局職員、試場主任及監考員共47人協助。

「黑仔」考生兩度入營考試 考評局學校考試及評核部高級經理趙詩韻表示，所有在竹篙灣進行的科目都準時開考，沒有發生異常事件。其中5名考生是在考試當日申請到竹篙灣應考，全部人順利召喚抗疫的士接載到場應考。亦有3名考生在竹篙灣逗留8日，完成包括核心科目在內六科科目。她又稱，有「黑仔」考生不幸兩度被列為密切接觸者，因而兩度入營考試；亦有考生本身是密切接觸者，其後又確診。

考生不願離開 盼捉緊開窗抖氣機會 即使考生須在隔離的情況下應考，但也不是孤軍作戰。在確診考生區域擔任監考員的黃子諾指，考生人數少，監考員就可更貼心了解和處理考生的需要。他表示，曾遇到有考生完成考試後也不願離開，細問下發現原來是隔離生活太悶，希望逗留久些，捉緊開窗抖氣，以及和考務人員聊天的機會。他又分享另一項窩心事項，是有次考試期間，考生表示十分肚餓，民安隊員得悉後隨即「淥定杯麵、計準3分鐘」，待好在考完試後即把杯麵送上，讓考生在考卷二前的休息時間裏補充體力。



新增錄像設備 免烈日下 監考 過去兩年均曾在竹篙灣監考的試場主任何家鴻表示，整體安排順利，今年試場新增錄像設備，令穿著保護衣的人員，不用經常在烈日下監考，可坐在控制室留意視像情況，並適時作出指示，感覺較好，亦較有效率。他又指，留意到確診考生一般身體及精神狀況較差，考務人員會特別留意其身體，例如曾見有考生考到一半伏在桌上不動，會主動了解，幸而考生只是稍作休息便繼續作答。