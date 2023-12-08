FII亞洲首辦峰會選址本港 PIF：香港是全球化城市

沙特阿拉伯未來投資倡議研究所(FII)昨起一連兩日首次在香港舉行投資峰會，是峰會首度在亞洲舉行。沙特公共投資基金(PIF)總裁Yasir Al-Rumayyan表示，自2017年開始，期望舉辦全球性會議探討投資等事項。行政長官李家超歡迎FII選址香港舉辦峰會，又指香港在「一國兩制」下成為接通中國內地與世界的門戶。

Yasir Al-Rumayyan表示，FII過往曾在紐約、邁阿密、倫敦等城市舉辦峰會，今次首度涉足亞洲，選擇香港作為首個場地，因為香港是全球化城市，毗鄰內地及亞洲其他地方，亦是資本市場、金融市場及創新樞紐之一。