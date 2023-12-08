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2023-12-08 04:30:37
日報

FII亞洲首辦峰會選址本港 PIF：香港是全球化城市

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未來投資倡議研究所 FII

峰會一連兩日在香港舉行。

沙特阿拉伯未來投資倡議研究所(FII)昨起一連兩日首次在香港舉行投資峰會，是峰會首度在亞洲舉行。沙特公共投資基金(PIF)總裁Yasir Al-Rumayyan表示，自2017年開始，期望舉辦全球性會議探討投資等事項。行政長官李家超歡迎FII選址香港舉辦峰會，又指香港在「一國兩制」下成為接通中國內地與世界的門戶。

Yasir Al-Rumayyan表示，FII過往曾在紐約、邁阿密、倫敦等城市舉辦峰會，今次首度涉足亞洲，選擇香港作為首個場地，因為香港是全球化城市，毗鄰內地及亞洲其他地方，亦是資本市場、金融市場及創新樞紐之一。

李家超：香港是接通內地和世界的門戶

行政長官李家超致辭時表示，香港是全球其中一個最具競爭力和自由的經濟體，資金和資訊自由流通，擁有健全的普通法制度，有助鞏固國際金融中心地位，香港在「一國兩制」下亦是接通中國內地和世界其他地方的門戶。李家超表示，現時有1,000間金融科技公司在香港營運，較前一年增長25%，這些初創公司在數碼支付技術、去中心化金融和數碼身份認證等領域，帶來具啟發性的解決方案；香港的快速支付系統「轉數快」與泰國的「PromptPay」亦已經可互通使用。他又指，特區政府近年在創科領域的投資超過250億美元，科技公司可利用香港的資本市場獲得持續發展。香港明年亦會成立「人工智能超級運算中心」，以支援相關研究、開發和其他運算的巨大需求。

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財政司長陳茂波表示，亞洲新興國家佔全球生產總值的比例，由1995年的百分之12，提升至現時的三分之一，人民較年輕，亦樂於擁抱科技。他又指，金融和創科是香港未來兩個主要的經濟推動力，特區政府一直提供資金，邀請企業來港，透過香港接觸亞洲和內地市場。他期望，隨著香港建設創科生態圈、創造更多職位，未來可讓更多年輕人以創科為職業。

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