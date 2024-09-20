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2024-09-20 15:30:00

iPhone 16開賣｜Pro Max回收價呈跌勢　沙漠金色256GB「水位」僅1800元 (持續更新)

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iPhone 16開賣｜多間Apple Store現取機人龍　Pro Max一部賺2000元 (持續更新)

iPhone 16開賣｜多間Apple Store現人龍　Pro Max一部賺2000元 (《am730》記者攝)

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【15:30更新】iPhone 16 Pro Max回收價呈現跌勢

蘋果早前公布全新iPhone 16系列，今日(20)在香港6 Apple Store正式開售。多間Apple Store早上已出現排隊取機的人龍，情況絕對不輸去年。其中，銅鑼灣Apple Store外有「收機黨」聚集；旺角先達廣場亦流出新iPhone回收價，以iPhone 16 Pro Max為例，回收價普遍比原價多2,000元，當中以256GB沙漠金色「水位」最多，其次為1TB及512GB版本；有已取機的市民擔心中午過後回收價會下跌，因此盡快賣出。

在今日下午，iPhone 16 Pro Max回收價呈現跌勢，曾有高達2,000元「水位」的沙漠金色256GB型號，最新回收價跌至約1.2萬元，即只有1,800元左右的「水位」；512GB及1TB賺幅更少，分別只有約700元及1,200元。至於其餘顏色的回收價，「水位」介乎400元至700元。

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收機人士：內地需求較少 細容量更吃香

在早上8時許，銅鑼灣及尖沙咀Apple Store門外都有零星「收機黨」聚集，不少剛取機的市民立即現場放售新iPhone。有放機的市民透露，今年「水位」較低；有收機人士則指，今年經濟市道較差，內地客需求較少，對大容量512GB的機種興趣很低，因此售價較平的256GB更為吃香。

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