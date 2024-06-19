Ray Online｜何敬康扮的士司機示範良好態度　乘客以粗口狂鬧「的士狗」

模擬片段一開初，何敬康大展歌喉，一邊揸車，一邊唱出「的士歌王」夏金城嘅《為了靚靚》，話為咗帶出佢係全城其中一個最有型嘅的士司機喎。唱得起勁之際，黨友雷有得扮演嘅乘客上車，何敬康就話「先生，唔好意思呀交更」，雷有得一聽到就好嬲咁問「你呢個的士狗係咪拒載呀」。何敬康都照樣車呢位乘客，但又畀人呼喝「去攞行李啦， 你係咪見唔到行李呀？」

乘客出動粗口大鬧

擾攘一輪終於開車啦，何敬康問「先生，可唔可以戴安全帶呀，因為今日落雨，我覺得會安全啲」，乘客出動埋粗口大鬧「點解你咁X多嘢講㗎」，「對唔住而家法例規定，我都冇辦法，都係為乘客安全着想」。麻煩乘客又出動「喂，攞張紙巾嚟呀，你睇唔到落雨咩？濕晒」，何敬康即刻攞咗一堆紙巾畀乘客，仲話「唔好意思呀，馬上嚟馬上嚟」。

原來呢位乘客係要去九龍塘理想酒店，「X你的士佬，你而家去咗太子呀？九龍塘呀」。司機解釋行呢條路快啲，但又畀人反駁「有冇搞錯，我搭開呢條路，我熟過你啦」，「唔好意思呢頭唔係咁熟路呀」，「所以咪咁多人投訴你啲的士狗囉 ，返去再考過牌啦，車又舊、冷氣又唔夠、路又唔熟、服務態度又差」。麻煩乘客跟住扮演用英文同普通話鬧司機，「在國內打車的時候，5塊10塊錢已經跑好幾公里，他X的，現在到九龍塘已經100多塊，在國內我可以去別的城市了」，司機都可以用流利嘅兩文三語對答，話其實乘客可以畀多啲意見，等司機了解多啲，自然可以提升質素。