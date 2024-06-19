Ray Online｜何敬康扮的士司機示範良好態度　乘客以粗口狂鬧「的士狗」

的士司機服務態度成為城中熱話，新民黨立法會議員何敬康親身演繹的士司機，示範優質司機應該具備嘅條件。就算面對麻煩乘客連番用粗口問候，都可以保持良好態度。
模擬片段一開初，何敬康大展歌喉，一邊揸車，一邊唱出「的士歌王」夏金城嘅《為了靚靚》，話為咗帶出佢係全城其中一個最有型嘅的士司機喎。唱得起勁之際，黨友雷有得扮演嘅乘客上車，何敬康就話「先生，唔好意思呀交更」，雷有得一聽到就好嬲咁問「你呢個的士狗係咪拒載呀」。何敬康都照樣車呢位乘客，但又畀人呼喝「去攞行李啦， 你係咪見唔到行李呀？」
乘客出動粗口大鬧
擾攘一輪終於開車啦，何敬康問「先生，可唔可以戴安全帶呀，因為今日落雨，我覺得會安全啲」，乘客出動埋粗口大鬧「點解你咁X多嘢講㗎」，「對唔住而家法例規定，我都冇辦法，都係為乘客安全着想」。麻煩乘客又出動「喂，攞張紙巾嚟呀，你睇唔到落雨咩？濕晒」，何敬康即刻攞咗一堆紙巾畀乘客，仲話「唔好意思呀，馬上嚟馬上嚟」。
原來呢位乘客係要去九龍塘理想酒店，「X你的士佬，你而家去咗太子呀？九龍塘呀」。司機解釋行呢條路快啲，但又畀人反駁「有冇搞錯，我搭開呢條路，我熟過你啦」，「唔好意思呢頭唔係咁熟路呀」，「所以咪咁多人投訴你啲的士狗囉 ，返去再考過牌啦，車又舊、冷氣又唔夠、路又唔熟、服務態度又差」。麻煩乘客跟住扮演用英文同普通話鬧司機，「在國內打車的時候，5塊10塊錢已經跑好幾公里，他X的，現在到九龍塘已經100多塊，在國內我可以去別的城市了」，司機都可以用流利嘅兩文三語對答，話其實乘客可以畀多啲意見，等司機了解多啲，自然可以提升質素。
卒之落車啦，乘客提醒司機記得找返兩毫子，不過司機道歉話冇散紙，乘客就話「留返執藥啦，開門啦，唔開我點落車呀，又唔X幫我攞嘢，又唔開門」。呢位乘客唔單止麻煩，仲要大頭蝦漏低咗部手機，司機好好咁喺原地等佢，當乘客畀500蚊答謝佢嘅時候，都婉拒話唔收得。司機良好嘅態度打動咗乘客，大讚「呢個的士佬好嘢，真係人間極品嚟，又唔貪心」。
返去現實世界，何敬康話的士行業由來已久，司機質素樹大有枯枝下，令市民覺得良莠不齊。佢覺得優質的士司機條件，不外乎提供一段安全舒適，而且有良好體驗嘅行程，例如詳細講解行車路線，同客人適當溝通，必要時提供協助等。佢總結今時今日無論係的士司機定係乘客，只要行多一步，大家都會開心啲，希望大家響應政府呼籲「做多一步，好客之道」。