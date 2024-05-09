Ray Online︱何敬康斥楊潤雄混淆舉重和健力運動 形容如「李嘉欣和鍾嘉欣」的分別

最近「亞洲有裝備健力錦標賽暨亞洲大學生盃」喺灣仔伊利沙伯體育館舉行，平時玩開舉重嘅新民黨立法會議員何敬康留意到，文化體育及旅遊局局長楊潤雄致辭嗰陣混淆咗舉重同健力，其實係兩種運動，佢比喻就好似藝人李嘉欣同鍾嘉欣嘅分別。

何敬康喺社交網站發文，話賽事正進行得如火如荼，舉辦國際賽事應該係香港人引以為傲嘅事，但今次比賽又引起運動員關注。但係佢留意到楊潤雄致辭嗰陣，提到「welcome all the weightlifters」，令運動員聽到有啲疑惑，因為暴露出楊潤雄分唔出舉重(weightlifting)同健力(powerlifting)係兩種唔同嘅運動。何敬康話就好似越野單車同場地單車，李嘉欣同鍾嘉欣，衛詩雅同連詩雅嘅分別。佢話會同楊潤雄多啲解釋，請運動員放心。