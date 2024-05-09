Ray Online︱何敬康斥楊潤雄混淆舉重和健力運動　形容如「李嘉欣和鍾嘉欣」的分別

最近「亞洲有裝備健力錦標賽暨亞洲大學生盃」喺灣仔伊利沙伯體育館舉行，平時玩開舉重嘅新民黨立法會議員何敬康留意到，文化體育及旅遊局局長楊潤雄致辭嗰陣混淆咗舉重同健力，其實係兩種運動，佢比喻就好似藝人李嘉欣同鍾嘉欣嘅分別。
何敬康喺社交網站發文，話賽事正進行得如火如荼，舉辦國際賽事應該係香港人引以為傲嘅事，但今次比賽又引起運動員關注。但係佢留意到楊潤雄致辭嗰陣，提到「welcome all the weightlifters」，令運動員聽到有啲疑惑，因為暴露出楊潤雄分唔出舉重(weightlifting)同健力(powerlifting)係兩種唔同嘅運動。何敬康話就好似越野單車同場地單車，李嘉欣同鍾嘉欣，衛詩雅同連詩雅嘅分別。佢話會同楊潤雄多啲解釋，請運動員放心。
主席再稱香港是國家
呢啲突發事件唔止一單，何敬康話舉重健力總會主席葉永玉喺比賽開幕禮上，繼今年3月「口誤」話香港係「細國家」後，今次再話有13個「國家」參加今次比賽。但何敬康發現參賽運動員包括嚟自台北同香港，佢反問上次係口誤，今次唔知係咩錯誤呢？
何敬康再提到喺比賽期間，香港舉重健力總會會長卜錦文喺日本運動員試舉嗰陣，突然行近比賽台影相。根據規則，係禁止運動員、保護員同裁判以外人士接近比賽台，避免對運動員造成影響。