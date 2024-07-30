Ray Online｜女局長收工齊看奧運直播 鄧炳強：睇張家朗睇到爆血管

巴黎奧運正如火如荼地舉行，一眾局長亦相約辦公室觀看國家隊和港隊賽事，為運動健兒加油。保安局局長鄧炳強昨日（29日）在社交平台發文，稱今屆奧運賽事好多都在深夜作賽，難得可以同同事看直播，順便請他們飲嘢，「今日我們就一齊看奧運撐港隊，支持乒乓球隊的黃鎮廷同朱成竹出戰64強賽事，好開心最後兩位都順利晉級！」他希望所有香港運動員都可以發揮出最佳水準。

其後，鄧炳強又分享觀看中國女排擊敗美國，及張家朗及何詩蓓奪牌的感受，直言「捱眼瞓都抵！」，「我由傍晚開始緊貼賽事，睇到非常緊張！家朗那場，睇到我爆血管，佢終於不負眾望，幫香港再添金牌，劍神之名當之無愧，詩蓓亦勇奪200自銅牌，佢大賽經驗豐富，明日再接再厲100自定必會發揮最佳水準！香港人繼續撐你！」

一眾女局長昨日下班後亦未有離開辦公室。民政及青年事務局局長麥美娟在社交平台臉書發文稱，奧運賽事進行得如火如荼，「我相約發展局甯漢豪局長、公務員事務局楊何蓓茵局長、房屋局何永賢局長及教育局蔡若蓮局長，一齊睇奧運！」她們先觀看男子10米高台跳水及頒獎禮，見證國家隊選手奪金。麥美娟說，「隨後，我們一起為出戰巴黎奧運花劍個人32強賽事的中國香港代表張家朗選手打氣，見證他成功打入16強！ 希望各位運動員繼續努力，再創佳績！大家亦要繼續集氣支持國家隊及中國香港隊，一起為他們打氣！」