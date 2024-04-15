「你係咪嬲我呀」的協恩女生受網民關注，口才及學術成績均出色的她近況亦曝光。

12年前一段香港小學辯論冠軍戰片段近日翻紅熱爆，女生一句：「你係咪嬲我呀？」引起熱烈討論，男生亦一輪舌劍唇槍地回應，「我哋而家做咗正經嘢先，唔好玩啦！」。「你係咪嬲我呀」的協恩女生受網民關注，口才及學術成績均出色的她近況亦曝光。

2011年，油蔴地天主教小學（海泓道）及協恩中學附屬小學進行聯校小學辯論賽冠軍賽，以「香港兒童真幸福」為辯題，前者是正方，後者是反方，雙方進行自由辯論環節，片中的小學生也已長大在社會工作。其中協恩團隊中擔任「結辯」、並向正方問「你哋係咪嬲我呀」的阮曙淇現況受網民關注。