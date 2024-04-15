12年前一段香港小學辯論冠軍戰片段近日翻紅熱爆，女生一句：「你係咪嬲我呀？」引起熱烈討論，男生亦一輪舌劍唇槍地回應，「我哋而家做咗正經嘢先，唔好玩啦！」。「你係咪嬲我呀」的協恩女生受網民關注，口才及學術成績均出色的她近況亦曝光。
2011年，油蔴地天主教小學（海泓道）及協恩中學附屬小學進行聯校小學辯論賽冠軍賽，以「香港兒童真幸福」為辯題，前者是正方，後者是反方，雙方進行自由辯論環節，片中的小學生也已長大在社會工作。其中協恩團隊中擔任「結辯」、並向正方問「你哋係咪嬲我呀」的阮曙淇現況受網民關注。
港大政政畢業赴巴黎讀碩士 聯合國實習研究AI
facebook專頁「協恩學生」資料顯示，她其後直升協恩中學並繼續參加辯論隊，更成為協恩的普通話辯論隊隊長，於2017年更帶領協恩於基本法盃全港校際辯論比賽勇奪七連冠。她當時表示：「七連冠得來不易。很感恩一路上有每位老師悉心栽培、師姐教導引領，還有10月開始每次比賽前傳來窩心簡訊和悄悄把「非精神食糧」放在桌子上的師妹們。有了各位的支持，我們才能全心全意投入備賽。沿途有你們，使這段路變得不一樣。」她亦於當年領軍於第二屆深港盃辯論賽勇奪全場總冠軍，並獲得總值五萬元獎金。
現職政治風險諮詢公司
另有資料顯示，阮曙淇及後升讀香港大學政治與公共行政學系，成為港大國語辯論隊成員，繼續參加不同辯論賽事，更以一級榮譽學位畢業，並取得政府2022/23年度的香港卓越獎學金，前往巴黎政治大學修讀國際治理及外交碩士，曾於聯合國教科文組織（UNESCO）實習研究人工智能。今年1月起，她任職London Politica顧問，該公司為全球最大的社會影響力政治風險諮詢機構。