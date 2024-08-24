Ray Online｜批教育局性教育指引離地　江玉歡：少女穿背心露腰是潮流

教育局日前上載公經社科嘅中三級支援教材，不過性教育部分引起市民熱議，就連議員都開口批評「離地」。教育局之後又發文反駁，話大家指性教育追唔上現代社會發展嘅睇法唔正確。選委界立法會議員江玉歡就質疑，叫中學生簽承諾書唔會係「最佳方法」，仲大批評用見證人更加突顥當局唔了解年輕人。

江玉歡係Facebook話，「點解要年輕人寫下承諾？是怕他們不記得？如果性教育課要寫承諾，那麼打機、測驗考試成績呢，是否也要許下承諾？」