Ray Online｜批教育局性教育指引離地　江玉歡：少女穿背心露腰是潮流

教育局日前上載公經社科嘅中三級支援教材，不過性教育部分引起市民熱議，就連議員都開口批評「離地」。教育局之後又發文反駁，話大家指性教育追唔上現代社會發展嘅睇法唔正確。選委界立法會議員江玉歡就質疑，叫中學生簽承諾書唔會係「最佳方法」，仲大批評用見證人更加突顥當局唔了解年輕人。
江玉歡係Facebook話，「點解要年輕人寫下承諾？是怕他們不記得？如果性教育課要寫承諾，那麼打機、測驗考試成績呢，是否也要許下承諾？」
Ray Online｜教育局教材指中學生需拒絕婚前性行為 張欣宇：下一步要回到結婚驗處女處男？
中三公經社科教材促拒婚前性行為 填「承諾書」訂親密界限 抵禦色情資訊
初中公經社科性教育被指不合時宜 教育局：須充分保護未成年學生
江玉歡：少女穿背心露腰是潮流
江玉歡甚至引用部分指引內容，指出教育局離地，「叫中學生唔好著得太性感或有衝動時去打羽毛球，我認為較為離地。很多十多歲的女孩子也喜歡穿背心露腰上衣，我們以前的年代不流行露腰，但這些衣著現在是潮流。至於打波，更加不實際，點樣臨急訂場借球拍？」佢弔反問當局，話家陣同居唔結婚、單身都佔唔少年輕人口比例，咁單面教導後生仔拒絕婚前性行為係咪現實？
雖然覺得指引好離地，但江玉歡都認同初中生不應有婚前性行為，佢話：「作為教育局，我們是否在中學高年級時要與學生有更深入的討論？當他們長大了到18歲，他們應怎樣看待問題呢？」
張欣宇亦作回應
江玉歡一番言論又引埋早幾日開聲叫教育局重新審視內容嘅立法會議員張欣宇回應：「教材籠統地提出了堅拒婚前性行為，已經遠不僅限於未成年人的概念。稍有留意這兩天社會上真實發生的討論便可發現，這樣的表述很容易讓人和道德層面評價產生聯繫。」