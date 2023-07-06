Ray Online｜新時代價值觀 梁錦松：儲錢防守不如儲創增值

Google如何改變世界？究竟Google寓工作於娛樂的辦公室是怎樣？Pay Me、Microsoft、星巴克、麥當勞、MTR、Casetify的大企業高層有甚麼秘聞分享，這些都是由前財政司司長兼所羅門教育董事長梁錦松，有份策動的Project M2暑期領袖計劃2023活動內容。
Project M2是一個社企計劃，由梁錦松和前書伴我行(香港)基金董事局主席陳芷茵共同創辦，M2指的是Money and Morals，著重推動理財教育和正向價值觀。希慎集團執行主席利蘊蓮在名為Project M2 2023年度頒獎禮曁「新時代金錢觀座談會」上指出，年青人面對高息和通貨膨脹的挑戰，一定要慎審理財，未雨籌繆，不要欠債。她認為，年青人在工作上要永恒學習，避免被AI取代，更要不停自我檢討，加強自我管理。
梁錦松：錢不一定會帶給你快樂
資深應用心理學及輔導學講師余德淳認為，儲錢很防守性，儲創(創意)增值才是真正的成功。梁錦松認為，錢不是不重要，它可以減少你的不快樂，但亦不一定會帶給你快樂。他認為，終身學習仍然非常重要，但世界愈來愈動盪，學生在學習過程中要有警覺性，要懂得思考。
由Project M2舉辦的暑期領袖計劃2023將於下月9至11日展開，300名中四至中六學生，有機會親身或透過視頻參觀大企業的辦公室，當中包括Google，而Microsoft、星巴克、麥當勞、MTR、Casetify的大企業高層，亦會與學生分享企業運作和個人經驗。學生亦有機會一嘗做大學生的機會，分組進行專題研習，利用AI想出解決社會問題的方法，更會夜宿於香港科技大學。