Ray Online｜江玉歡：試問要外國高企子女簽署性教育承諾書　他們會怎樣看香港？

教育局對於中三公民、經濟與社會科(公經社科)嘅教材，列明學生需要學習拒絕婚前性行為，引起市民熱話。選委界立法會議員江玉歡連日寫文質疑做法，佢反問如果要外國「高企」嘅仔女簽署承諾書，佢哋會點樣睇香港？佢希望政府三思，因為今次唔止牽涉性教育問題。
江玉歡喺社交網站發文，話喺星期日夜晚去蘭桂坊附近食飯，留意到蘭桂坊主街人流仲叫做可以，不過唔可以同全盛時期比較。人流多數集中喺最頂嘅幾間酒吧，其他橫街同小店就好冷清，部分酒吧更加冇開門做生意。江玉歡話蘭桂坊係香港「夜蒲」嘅代表地，周邊發展成熟，如果政府想喺夜生活上力挽，理論上救蘭桂坊會比較容易，佢建議同商戶討論對策，如果再冷清落去，恐怕保唔住呢個招牌地方。
重點在於教導方法
去完蘭桂坊，江玉歡引伸去性教育一事。佢絕對認同要保護幼童，今次風波嘅重點在於教導方法，而方法必然會影響結果。無論喺中國定海外，性教育都係難人嘅課題，學生同老師都難以啟齒。不過都出現新方法，佢舉例近年上海唔少學校喺網上教性教育，打破尷尬嘅局面。佢話真心希望香港教育局可以參考各方意見，今次嘅教導方法，特別係簽署承諾書，放遠一啲嚟睇會影響香港嘅國際形象。江玉歡重提疫情封關令唔少駐港嘅外商同「高管」轉移陣地，學校停課係其中一個主要考慮因素，而家性教育又要簽署承諾書，試問要外國「高企」嘅仔女簽署，佢哋又會點睇香港？例如新加坡禁食香口膠，都成為外國人對新加坡嘅印象。