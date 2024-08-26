Ray Online｜江玉歡：試問要外國高企子女簽署性教育承諾書 他們會怎樣看香港？

教育局對於中三公民、經濟與社會科(公經社科)嘅教材，列明學生需要學習拒絕婚前性行為，引起市民熱話。選委界立法會議員江玉歡連日寫文質疑做法，佢反問如果要外國「高企」嘅仔女簽署承諾書，佢哋會點樣睇香港？佢希望政府三思，因為今次唔止牽涉性教育問題。 江玉歡喺社交網站發文，話喺星期日夜晚去蘭桂坊附近食飯，留意到蘭桂坊主街人流仲叫做可以，不過唔可以同全盛時期比較。人流多數集中喺最頂嘅幾間酒吧，其他橫街同小店就好冷清，部分酒吧更加冇開門做生意。江玉歡話蘭桂坊係香港「夜蒲」嘅代表地，周邊發展成熟，如果政府想喺夜生活上力挽，理論上救蘭桂坊會比較容易，佢建議同商戶討論對策，如果再冷清落去，恐怕保唔住呢個招牌地方。