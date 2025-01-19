Ray Online｜田北辰現身商場派廣東話潮揮春 街坊讚：多啲呢類活動就唔使成日上深圳

蛇年就快到，同蛇相關嘅祝福語唔易諗，整揮春都會難啲，但實政圓桌召集人田北辰就有一妙計！田北辰今日(19日)喺社交平台分享話，實政圓桌今個星期六、日喺元朗同屯門各大商場舉辦咗「田叔叔新年工作坊」，準備有獎問答遊戲，即場問街坊同農曆新年有關的冷知識，答對就送玩味十足的廣東話潮語立體揮春。
田北辰話，好意外最受歡迎嘅揮春竟然係「財富自由」，「睇嚟大家都想喺嚟緊嘅蛇年，個荷包都可以自由啲、鬆動啲」；另外可能依家流感肆虐，「百毒不侵」都非常之受歡迎；至於「食極唔肥」同「仙氣逼人」就係一眾女士嘅至愛嘞 。如果田叔叔嘅潮語立體揮春唔夠用，老友記、大、小朋友三代同堂齊齊發揮無限創意親手畫上獨一無二嘅圖案揮春。
最喜愛嘅與民同樂
另外，田北辰又話，「唔少街坊仲話如果商場有多啲呢類活動就唔使成日上深圳啦！」，又有街坊問點解咁忙都仲要親身落嚟搞活動；佢就答，「我就好簡單講一句，因為『做得開心！』，而且今次我哋揮春全部都係「廣東話」潮語，對街坊嚟講特別有親切感，我就更加不遺餘力，宣傳同傳承我哋國家唔同地區獨有嘅文化，令到小朋友認識多啲我哋嘅傳統。」
過去呢個星期，我哋試過派揮春，又有工作坊同互動問答遊戲，但原來互動嘅吸引力同派嘢就係差天共地；雖然互動辛苦好多，但個個都自發性要求打卡合照，呢個就係我最喜愛嘅與民同樂啦！