Ray Online｜田北辰現身商場派廣東話潮揮春 街坊讚：多啲呢類活動就唔使成日上深圳

蛇年就快到，同蛇相關嘅祝福語唔易諗，整揮春都會難啲，但實政圓桌召集人田北辰就有一妙計！田北辰今日(19日)喺社交平台分享話，實政圓桌今個星期六、日喺元朗同屯門各大商場舉辦咗「田叔叔新年工作坊」，準備有獎問答遊戲，即場問街坊同農曆新年有關的冷知識，答對就送玩味十足的廣東話潮語立體揮春。

田北辰話，好意外最受歡迎嘅揮春竟然係「財富自由」，「睇嚟大家都想喺嚟緊嘅蛇年，個荷包都可以自由啲、鬆動啲」；另外可能依家流感肆虐，「百毒不侵」都非常之受歡迎；至於「食極唔肥」同「仙氣逼人」就係一眾女士嘅至愛嘞 。如果田叔叔嘅潮語立體揮春唔夠用，老友記、大、小朋友三代同堂齊齊發揮無限創意親手畫上獨一無二嘅圖案揮春。