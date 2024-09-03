Ray Online｜鄺美雲製作愛國主義教育主題曲《我們的家》　即席演唱最愛段落

政府積極推動愛國主義教育，相關工作小組用咗1年時間製作主題曲《我們的家》，負責作詞同演唱嘅藝人兼愛國主義教育工作小組分組委員鄺美雲話，一直想製作有溫度、溫暖嘅歌，而呢首歌可以表達香港人心聲，唱出愛國情懷。 今日係抗日戰爭勝利紀念日，愛國主義教育工作小組趁今日宣布推出主題曲。主唱鄺美雲話香港過去經歷好多風雨，一直想製作一首溫暖嘅歌。鄺美雲話已經將歌曲帶到社區，同3歲去到10幾歲嘅小朋友一齊唱，佢覺得無論男女老幼都好適合唱呢首歌，因為好表達到香港人嘅心聲。佢留意到小朋友唱嗰陣好熱情，因為歌詞內容好歡喜，內容關於一齊愛護國家，唱歌嗰陣會自然表露表情同笑容，當充滿愛嗰陣唱會特別好聽。 除咗播放歌曲，鄺美雲話特別鍾意其中一段，問傳媒可唔可以等佢即場唱，跟住就唱出第3段歌詞「情繫國家，我們這一個家。和諧共處，在同一屋簷下。同步挽手，我們一起去愛護他。無懼波折，逆境更要自強。」

鄺美雲無收版權費 至於愛國主義教育工作小組組長李慧琼透露用咗大約1年製作歌曲，由政府新聞處特別製作卡啦OK版，而鄺美雲好大方，冇收版權費，所以製作成本有限。佢仲話由鄺美雲負責主唱，最表達到全港市民對國家嘅愛護。而佢同小組成員都會練習唱呢首歌，不過時機未成熟，有機會會同大家分享。佢又話唱歌唔使咁多限制，最重要表達情感。即將迎嚟國慶，李慧琼話會邀請團體喺國慶前後唱呢首歌送畀國家，亦製作咗USB手指派畀所有中小學。

《我們的家》

演唱：鄺美雲

作曲、編曲、監製：張家誠

作詞：張家誠、陳薔天、鄺美雲 家中燈常亮起 漆黑中會記起

漫漫路陪伴着多得你

小小餐桌聚首 淡淡地多親厚

像 月亮陪着星斗 獅子山那闕歌 抵擋風雨許多

患難亦能攜着手闖過

艱辛亦能共舟 盡力後方擁有

家 讓未來變足夠 情繫國家 我們這一個家

和諧共處 在同一屋簷下

同步挽手 我們一起去愛護他

無懼波折 逆境更要自強 情繫國家 我們這一個家

同行共勉 在洋紫荊護蔭下

從未退縮 背後堅守你我和他

無論多遠 難關多麼艱辛 仍未覺驚怕 獅子山那闕歌 抵擋風雨許多

患難亦能攜着手闖過

艱辛亦能共舟 盡力後方擁有

家 讓未來變足夠 情繫國家 我們這一個家

和諧共處 在同一屋簷下

同步挽手 我們一起去愛護他

無懼波折 逆境更要自強 情繫國家 我們這一個家

同行共勉 在洋紫荊護蔭下

從未退縮 背後堅守你我和他

無論多遠 難關多麼艱辛 仍未覺驚怕 情繫國家 我們這一個家

同行共勉 在洋紫荊護蔭下

從未退縮 背後堅守你我和他

無論多遠 難關多麼艱辛 仍未覺驚怕