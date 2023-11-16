Ray Online｜陳肇始獲頒榮譽博士學位　都大讚疫下承擔艱巨決策任務

前食物及衞生局局長陳肇始喺10年副局長同局長生涯裏面，先後制定同推行多項醫療、食物、環境衞生等相關嘅重要政策。香港都會大學今日(16日)宣布，下個月12號將會向陳肇始頒授榮譽博士學位，以表揚卓越成就以及對社會嘅重大貢獻。
任內推地區康健中心增兒童醫院
都大形容，依家係港大護理學教授、校長辦公室資深顧問陳肇始，係本地同國際上領先嘅護士科學家之一，亦公認為公共衞生及煙草控制領域嘅權威，至2012年毅然卸下大學教職加入特區政府，任內多項政策包括喺各區設立地區康健中心提供基層醫療、開設首間兒童醫院等。都大仲話，陳肇始喺疫情期間承擔咗多項艱巨嘅決策任務，包括透過旅遊限制防止疫情輸入、疫苗接種策略、社交距離措施同隔離安排等等。
鍾志平黃永光黃奕鑑同獲頒榮譽博士
除咗陳肇始，都大同日亦會向實業家同慈善家鍾志平、信和集團副主席黃永光同都大校董會主席黃奕鑑，頒授榮譽博士學位。佢哋3位都具有商界背景，都大提到鍾志平近年投入更多時間同精力服務社會，為弱勢群體帶來希望、為社會培育未來棟樑，而黃永光亦都熱心公益，積極推動和參與青年發展、義工服務等，仲將可持續發展融入信和集團業務營運各層面。
至於曾經喺新鴻基地產工作多年嘅黃奕鑑，都大話喺佢領導之下，教學、學習及研究等主要範疇都有長足發展，而都大從香港公開大學改名之時，黃奕鑑喺改名和品牌重塑方面都發揮重要作用；此前亦都配合政府活化歷史建築，將石硤尾邨美荷樓呢座二級歷史建築改造成充滿活力嘅青年旅舍，以及名為「美荷樓生活館」嘅博物館。