Ray Online｜陳肇始獲頒榮譽博士學位　都大讚疫下承擔艱巨決策任務

前食物及衞生局局長陳肇始喺10年副局長同局長生涯裏面，先後制定同推行多項醫療、食物、環境衞生等相關嘅重要政策。香港都會大學今日(16日)宣布，下個月12號將會向陳肇始頒授榮譽博士學位，以表揚卓越成就以及對社會嘅重大貢獻。

任內推地區康健中心增兒童醫院

都大形容，依家係港大護理學教授、校長辦公室資深顧問陳肇始，係本地同國際上領先嘅護士科學家之一，亦公認為公共衞生及煙草控制領域嘅權威，至2012年毅然卸下大學教職加入特區政府，任內多項政策包括喺各區設立地區康健中心提供基層醫療、開設首間兒童醫院等。都大仲話，陳肇始喺疫情期間承擔咗多項艱巨嘅決策任務，包括透過旅遊限制防止疫情輸入、疫苗接種策略、社交距離措施同隔離安排等等。