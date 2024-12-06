Ray Online｜「雙雄」據報即日通知離職 葉劉：當年聘請羅淑佩因「諗嘢靈活醒目」

特首李家超昨日(5日)改組班子，撤換文化體育及旅遊局長楊潤雄和運輸及物流局長林世雄，分別由羅淑佩、陳美寶接替，雖然政界過去一年早已流傳「換馬」傳聞，亦有跡可尋，但「官宣」後仍是震動官場。

兩局辦公室驚訝事前無風聲

公告由官媒新華社昨早10時正發出；7分鐘後港府發出採訪通知，特首會在早上11時會見傳媒。據報涉事兩局的辦公室也是新華社的消息發出後才得悉「雙雄」被免職，內部對此感震驚，直言事前毫無風聲，「雙雄」昨早與李家超都沒出席高層早禱會，相信當時是國務院拍板後，正式通知二人即日離職。