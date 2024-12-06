Ray Online｜「雙雄」據報即日通知離職 葉劉：當年聘請羅淑佩因「諗嘢靈活醒目」

特首李家超昨日(5日)改組班子，撤換文化體育及旅遊局長楊潤雄和運輸及物流局長林世雄，分別由羅淑佩、陳美寶接替，雖然政界過去一年早已流傳「換馬」傳聞，亦有跡可尋，但「官宣」後仍是震動官場。
兩局辦公室驚訝事前無風聲
公告由官媒新華社昨早10時正發出；7分鐘後港府發出採訪通知，特首會在早上11時會見傳媒。據報涉事兩局的辦公室也是新華社的消息發出後才得悉「雙雄」被免職，內部對此感震驚，直言事前毫無風聲，「雙雄」昨早與李家超都沒出席高層早禱會，相信當時是國務院拍板後，正式通知二人即日離職。
楊潤雄前天（4日）仍有與李家超一同出席體院新大樓落成儀式，晚上出席香港賽馬會浪琴國際騎師錦標賽頒獎儀式，當時他笑容滿面未見神情有異。及後他於昨早11時36分在facebook發帖稱「謝謝大家關心！天空海闊，踏上人生另一階段」，其照片是在政總辦公室拍攝，至今日其facebook仍未刪去文化體育及旅遊局局長的一職。
羅淑佩空缺已有人署任
房屋局網頁今日顯示，羅淑佩的空缺由房屋署副署長(機構事務)鍾沛康署任常秘和署長一職；運輸及物流局的常秘一職仍懸空。外界相信鍾沛康署任是暫時安排，公務員事務局稍後會確定正式人選。
另外，行政會議召集人葉劉淑儀今早在電台節目表示自己當年任職助理貿易署署長時，是她聘請羅淑佩加入貿易署擔任貿易主任，「嗰時覺得呢個女仔諗嘢幾靈活，幾醒目」，後來羅做政務官後表現亦相當不錯。至於陳美寶，葉劉表示在行政會議與她多接觸，認為她「好熟書」，解釋政策和整合相當有條理。