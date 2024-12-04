Ray Online｜青科院岑浩璋盼培養青年科學家社會責任　踏出一步可令科研成果更「落地」

港府近年致力推動創科發展，吸引愈來愈多年輕人投身相關範疇。香港青年科學院院長岑浩璋話，希望青年科學家喺科研上取得成就嘅同時，都期望佢哋能夠培養社會責任感，又話呢幾年香港發展機會增加，青年持續貢獻創科嘅話，若干年後或者可以為社會帶嚟改變。

將實驗室埋首工作同大眾分享都有樂趣

青年科學院今個月13號舉行第二屆青年科學家峰會，唔同地區嘅青年科學家、學者同專業人士會進行演講同研討。岑浩璋提到，青年科學家能夠喺峰會聚首和交流，仲可以提升大家嘅眼界同水平。佢話，喺實驗室做科研固之然有樂趣，但將每日埋首嘅工作同大眾分享都可以好有意義同樂趣，又提到提升科研生態雖然好難兩、三年內見到可量化嘅顯著成果，但只要公眾增加關注，被關注嘅題目愈來愈多就係可以感受到嘅成果。