三文治食譜｜香蕉+藍莓、菠菜+蘑菇等5款健康Open Sandwich

在家工作又想可以打卡呃like的話，做法簡單又健康美味的單面三文治Open Sandwich絕對是首選！以下為大家推薦香蕉+藍莓、菠菜+蘑菇等5款簡易健康Open Sandwich配搭，色彩繽紛之餘，更是懶人必備的早餐選擇，用來打卡一流！

1.香甜健康－香蕉+藍莓

香蕉和藍莓作為果汁材料時一直都是絕配，而放在Open Sandwich上也同樣！含有豐富膳食纖維的香蕉與有護眼明目作用的藍莓相遇，再選用低卡低糖的花生醬作為饀料，既健康又美味的Open Sandwich便完成。雖然成品味道偏甜，但大部份甜度的來源都是來自水果，因此糖分不會太高，特別適合愛甜又怕胖的人士作為早餐食用。