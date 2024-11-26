三文治食譜｜香蕉+藍莓、菠菜+蘑菇等5款健康Open Sandwich

在家工作又想可以打卡呃like的話，做法簡單又健康美味的單面三文治Open Sandwich絕對是首選！以下為大家推薦香蕉+藍莓、菠菜+蘑菇等5款簡易健康Open Sandwich配搭，色彩繽紛之餘，更是懶人必備的早餐選擇，用來打卡一流！
1.香甜健康－香蕉+藍莓
香蕉和藍莓作為果汁材料時一直都是絕配，而放在Open Sandwich上也同樣！含有豐富膳食纖維的香蕉與有護眼明目作用的藍莓相遇，再選用低卡低糖的花生醬作為饀料，既健康又美味的Open Sandwich便完成。雖然成品味道偏甜，但大部份甜度的來源都是來自水果，因此糖分不會太高，特別適合愛甜又怕胖的人士作為早餐食用。
香蕉、粟米雞蛋多士、無油蒜香多士等5款低脂健康方便之選！
2.蛋白質組合－雞蛋+蝦仁
蝦仁炒蛋屬不少港人常吃的家常菜，但其實它們也是Open Sandwich常見的配搭之一！無論是雞蛋抑或蝦仁，都含有豐富的蛋白質，可為身體補充能量，因此特別適合作為早餐食用。而雞蛋可以以炒蛋或蒸蛋的形式製作，再配上煎香後的蝦仁，加上一些黑胡椒和沙律醬即可。如果有心思的話，更可加上生菜和芝士，配上沙律一起食用，令早餐能達至均衡飲食。
滑蛋做法：將兩顆雞蛋打散，待油熱便倒進熱鑊中，用鑊鏟不停往中間推，直到推成一坨即可。
簡易食譜｜開學後「啖啖」定3款Easy營養早餐推介
3.瘦身增肌－菠菜+蘑菇
菠菜有「大力菜」之稱，含有豐富鐵質，更可促進蛋白質合成，如果想肌肉成長的話，菠菜便是一個不錯的選擇。蘑菇則含有豐富的蛋白質和維他命C，可以促進新陳代謝，有瘦身和增肌的作用。而菠菜和蘑菇除了可以製成焗蛋或批之外，用作Open Sandwich的材料同樣適合。只需把切片後的蘑菇和菠菜一起炒熟，加些許鹽和黑胡椒調味即可，如果想更惹味，更可以加上蕃茄醬或芝士一起食用。
窩蛋Pizza、香蕉麵包布甸等雞蛋&麵包教學新手都做到！
4.飽足感滿滿－牛油果+三文魚
近年牛油果被視為「超級食物」之一，含有豐富的營養價值，例如維他命A、B2及葉黃素等，對任何年齡的人士都有好處。而三文魚屬低熱量的食物，同時含有豐富的蛋白質，可以加快身體的新陳代謝，與牛油果一起食用，可以提供飽足感，無論作為早餐或午餐都適合食用。不過牛油果的脂肪偏高，因此建議每天進食不要超過半個，以免弄巧成拙，把它從減肥食物變成增肥元兇！
早餐食譜｜香蕉牛油果卷、午餐肉雜糧飯糰、反轉蛋包三明治
5.意式風情－蕃茄+水牛芝士
蕃茄水牛芝士沙律是有名的意大利菜之一，而由這個組合製成的Open Sandwich又怎可能不好吃呢？蕃茄含有豐富的茄紅素，而水牛芝士亦有豐富的鈣質，兩者都屬營養價值高的食物。而且製作這款Open Sandwich的好處便是不用開火便能吃，對於早上特別趕時間的上班一族來說，實屬一個既方便又健康的早餐選擇。