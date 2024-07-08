早餐食譜｜窩蛋Pizza、香蕉麵包布甸等雞蛋&麵包教學 新手都做到！

不少人都喜歡用雞蛋和麵包製成三文治，但其實除了三文治外，利用這兩種食材還可以製作出各種絕配的料理！以下就教大家製作窩蛋Pizza、香蕉麵包布甸等雞蛋&麵包教學等5個利用雞蛋和麵包製作的料理食譜，家中有這些材料的話不妨來些新意思吧！

雞蛋&麵包食譜1：雜果法式多士 最近香港的咖啡店越開越多，而法式多士便是咖啡店中常出現的甜品之一。但其實製作法式多士的方法非常簡單，而且材料也十分便宜，自己在家中也可以輕鬆製作得到！在家中製作的話，更可以加入自己喜歡的水果，充滿蛋香的香軟麵包配上楓糖漿和水果特別合襯！ 雜果法式多士食材： 白麵包 1片／雞蛋 2隻／牛奶 適量

忌廉/希臘乳酪 1湯匙

水果 適量／楓糖漿 適量 雜果法式多士做法： 1. 雞蛋在碟中打散，加入牛奶攪拌均勻。

2. 放入白麵包，讓白麵包均勻地吸滿蛋液。

3. 熱鑊後加入牛油，當牛油溶化後便放入白麵包以小火慢煎，表面呈金黃色時即可翻面。

4. 兩面煎至金黃色後便可盛起。

5. 在法式多士上放上希臘乳酪或忌廉，再加入喜歡的水果，最後淋上楓糖漿即可。 【簡易食譜】麵包控必學！5款鬆軟麵包食譜教學 【簡易食譜】唔使再出街食！在家自製5款連鎖店美食