上山下海好去處清單 天氣太熱小心中暑！

隨著天氣逐漸轉熱，愈來愈多人開始準備趁着好天氣好好享受戶外活動。無論是行山還是海邊遊憩，都能讓人暫時忘卻日常的煩憂。以下是三個適合行山的好去處，以及三個海邊熱點，最後還有針對中暑的應對方法。

行山好去處

粉嶺流水響水塘

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海邊熱點

淺水灣 這裡是香港最著名的海灘之一，以清澈的水質和細軟的沙灘聞名。 適合游泳和日光浴，周末時常吸引大量市民和遊客。

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赤柱正灘

赤柱 赤柱不僅有美麗的海灘，還有豐富的歷史文化和購物選擇。 海邊的酒吧和餐廳非常適合欣賞日落。



中暑應對方法

中暑應對方法 中暑是夏日戶外活動的一大隱憂。以下是一些預防和應對中暑的方法： 穿著淺色和通爽的衣物，以減少身體吸熱。 帶備並適時補充水分和電解質（如運動飲料或微量加鹽的開水），避免脫水。 避免在高溫時進行劇烈運動。 如出現中暑症狀，應立即到陰涼處休息，並飲用足夠的水。