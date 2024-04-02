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生活
2024-04-02 17:17:00

上山下海好去處清單 天氣太熱小心中暑！

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上山下海好去處清單 天氣太熱小心中暑！

上山下海好去處清單 天氣太熱小心中暑！

隨著天氣逐漸轉熱，愈來愈多人開始準備趁着好天氣好好享受戶外活動。無論是行山還是海邊遊憩，都能讓人暫時忘卻日常的煩憂。以下是三個適合行山的好去處，以及三個海邊熱點，最後還有針對中暑的應對方法。

行山好去處

粉嶺流水響水塘

粉嶺流水響水塘

粉嶺流水響水塘

這裡有著港版「天空之鏡」之稱，湖面平靜如鏡，倒映著藍天白雲和落羽松紅葉，景色唯美。

路線輕鬆易行，適合新手，大約2小時可完成。

 

龍脊位於石澳郊野公園內，是指打爛埕頂山與雲枕山之間的一段高低起伏的山路。到龍脊行山的市民，可在港鐵筲箕灣站A2出口的筲箕灣巴士總站，搭乘9號巴士在石澳道土地灣站下車。（圖片來源：Getty）

龍脊位於石澳郊野公園內，是指打爛埕頂山與雲枕山之間的一段高低起伏的山路。到龍脊行山的市民，可在港鐵筲箕灣站A2出口的筲箕灣巴士總站，搭乘9號巴士在石澳道土地灣站下車。（圖片來源：Getty）

龍脊

登上龍脊後可以看到香港島美麗的海岸風景和小島嶼，被CNN旅遊網站推薦為「香港島五大新手遠足路線」之一。

全程約8.5公里，需時3至4小時。
 

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東澳古道難度視乎天氣︱村落探古 尋覓大澳貓星人快樂

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東澳古道

這條沿海路線長達14公里，適合新手和親子行山，可以觀賞沿海風景和舊村落。

預計4至5小時可完成。

海邊熱點

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淺水灣是香港最著名的海灘之一，以清澈的水質和細軟的沙灘聞名。

淺水灣是香港最著名的海灘之一，以清澈的水質和細軟的沙灘聞名。

淺水灣

這裡是香港最著名的海灘之一，以清澈的水質和細軟的沙灘聞名。

適合游泳和日光浴，周末時常吸引大量市民和遊客。

大潭篤水塘行山路線｜主壩景色滿分　落車5分鐘即到

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大潭水塘

雖然不是傳統意義上的海邊，但這裡的水域開闊，風景優美，是划獨木舟和風帆的好地方。

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赤柱正灘

赤柱正灘

赤柱

赤柱不僅有美麗的海灘，還有豐富的歷史文化和購物選擇。

海邊的酒吧和餐廳非常適合欣賞日落。
 

中暑應對方法

中暑應對方法

中暑應對方法

中暑是夏日戶外活動的一大隱憂。以下是一些預防和應對中暑的方法：

  1. 穿著淺色和通爽的衣物，以減少身體吸熱。
  2. 帶備並適時補充水分和電解質（如運動飲料或微量加鹽的開水），避免脫水。
  3. 避免在高溫時進行劇烈運動。
  4. 如出現中暑症狀，應立即到陰涼處休息，並飲用足夠的水。
夏天養生茶飲食譜｜山楂荷葉茶及生脈飲（am730製圖） 夏天養生茶飲食譜｜山楂荷葉茶及生脈飲（am730製圖） 夏天養生茶飲食譜｜山楂荷葉茶及生脈飲（am730製圖） 夏天養生茶飲食譜｜山楂荷葉茶及生脈飲（am730製圖）

記得，無論是行山還是海邊活動，安全永遠是第一位的。在享受大自然的同時，也要注意自身的健康和安全。祝大家有個愉快的夏天！

夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖） 夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖） 夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖） 夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖）
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