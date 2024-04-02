上山下海好去處清單 天氣太熱小心中暑！

隨著天氣逐漸轉熱，愈來愈多人開始準備趁着好天氣好好享受戶外活動。無論是行山還是海邊遊憩，都能讓人暫時忘卻日常的煩憂。以下是三個適合行山的好去處，以及三個海邊熱點，最後還有針對中暑的應對方法。
行山好去處
粉嶺流水響水塘
這裡有著港版「天空之鏡」之稱，湖面平靜如鏡，倒映著藍天白雲和落羽松紅葉，景色唯美。
路線輕鬆易行，適合新手，大約2小時可完成。
龍脊
登上龍脊後可以看到香港島美麗的海岸風景和小島嶼，被CNN旅遊網站推薦為「香港島五大新手遠足路線」之一。
全程約8.5公里，需時3至4小時。
東澳古道
這條沿海路線長達14公里，適合新手和親子行山，可以觀賞沿海風景和舊村落。
預計4至5小時可完成。
海邊熱點
淺水灣
這裡是香港最著名的海灘之一，以清澈的水質和細軟的沙灘聞名。
適合游泳和日光浴，周末時常吸引大量市民和遊客。
大潭水塘
雖然不是傳統意義上的海邊，但這裡的水域開闊，風景優美，是划獨木舟和風帆的好地方。
赤柱
赤柱不僅有美麗的海灘，還有豐富的歷史文化和購物選擇。
海邊的酒吧和餐廳非常適合欣賞日落。
中暑應對方法
中暑是夏日戶外活動的一大隱憂。以下是一些預防和應對中暑的方法：
- 穿著淺色和通爽的衣物，以減少身體吸熱。
- 帶備並適時補充水分和電解質（如運動飲料或微量加鹽的開水），避免脫水。
- 避免在高溫時進行劇烈運動。
- 如出現中暑症狀，應立即到陰涼處休息，並飲用足夠的水。
記得，無論是行山還是海邊活動，安全永遠是第一位的。在享受大自然的同時，也要注意自身的健康和安全。祝大家有個愉快的夏天！