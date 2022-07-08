上班族特別容易頭痛？！4個頭部按摩穴位+ 4款補腦食物推薦

香港人工作繁忙，上班族更是需要長期在辦公室對住電腦、電話等電子器材，再加上工作壓力，特別容易造成頭痛問題。以下就教大家按摩4個頭部按摩穴位及推薦4款補腦食物，讓大家可以遠離頭痛，解決心煩！

頭部按摩｜百會穴 百會穴位於頭頂，兩邊耳尖所連接的中間點，作為頭部的穴位有安神益智、疏散外風的作用，因此對於因吹風後而感到頭痛腦脹特別有幫助。 手法：大拇指互相疊加後向下輕輕按揉，直至感到痠痛脹麻即可。

頭部按摩｜太陽穴 不少人都知道太陽穴針對頭痛特別有幫助，而太陽穴就位於眉梢與外眼角之間約一橫指的凹陷處，按摩後不但可以變得精神，而且有疏通經絡的作用，為頭痛止痛的同時，還可以清竅明目，舒緩雙眼的疲倦。 手法：輕輕按揉10-15分鐘，頭痛問題舒緩後即可。

頭部按摩｜腦戶穴 如果頭痛問題特別嚴重，可以針對腦户穴進行按摩，腦户穴位於頭部後髮際線的正中，以直上三指寬位置處作準，按摩後除了可治療頭重、頭痛等症狀外，還可以舒緩各種五官病症，達到排濁升清的作用。 手法： 大拇指互相疊加向下按揉, 直至感到痠痛脹麻

頭部按摩｜風府穴 有些人會因為緊張而感到頭痛，而相關的頭痛症狀可以通過按摩風府穴得到舒緩。風府穴位於後頸部，後髮際線一指寬的位置，有效陰陽調和、通關開竅，最重要的是可以幫助收舒血管，對於舒緩緊張有很大的幫助。 手法：每次在該部位按壓3次，每次點按50下即可。

補腦食物｜雞蛋 雞蛋含有各種豐富的營養，其中以優質蛋白質、蛋黃富含卵磷脂、甘油三醇和暖黃素等營養元素對腦部神經發育特別有幫助，不但有增強記憶力的作用，而且有健腦益智的效果，無論男女老少都適合食用。

補腦食物｜魚類 魚類所含有Omega-3成分，屬促進智力發育首選的食物之一，整條魚都有幫助腦部發展的作用。魚頭部份除了可以增強記憶力、分析力，還可以控制腦細胞的退化及延緩衰老，而魚肉則對 大腦和眼睛的發育特別重要，同樣適合任何年齡層食用。

補腦食物｜南瓜 進食南瓜可以吸收到胡蘿蔔素、維他命A和C、鉀、食物纖維等各種營養，最重要的是南瓜具有清心醒腦的功效，有效治療心煩頭暈、口乾舌燥等因陰虛火旺所帶來的病症，從食療解決頭昏腦脹的問題。