世界盃2022｜世界盃主題活動合集 寵物扮球星/桌上球王贏PS5遊戲/1小時免費足球課程

2022世界盃將於周日舉行，不少商場都推出與足球相關的活動，包括赤柱廣場．少爺啤的「球迷狂歡節」，可以把寵物打扮成球星；TKO Spot更有一小時免費的足球訓練課程；旺角T.O.P就推出「T.O.P彌敦道桌上球王」，讓大家率先感受足球狂熱。 世界盃主題活動｜赤柱廣場．少爺啤「球迷狂歡節」 赤柱廣場和「少爺啤酒廠」由即日至12月18日，一連6個周末舉行「球迷狂歡節」，打造首個寵主同樂的足球樂園。特別搭建Chill迷你足球場，推出4款足球遊戲，包括主人為寵物打扮成球星上陣的「寵物足球」、考驗Z世代操控力的「機械人足球」、扮鬼扮馬搞笑踢波的「古靈精怪足球遊戲」和「走進」巨型泡泡比賽的「泡泡足球」。球迷們只要於活動期間逢星期六及日，於赤柱廣場或美利樓內即日以電子貨幣消費滿50元或以上，即可參加挑戰，成功入球或優勝隊伍更將獲贈小禮物；每個活動日子均舉行兩項足球遊戲。

赤柱廣場特別打造4大攝影區，包括Chill迷你足球場全天候開放「球迷霓虹打卡牆」及2.5米高「集氣啤酒樽」。適逢今年世界盃緊接聖誕節，赤柱廣場提早於1樓空降4米高「Bottles Up! 啤酒樽聖誕樹」，以逾600個循環再用的「少爺啤」玻璃樽加工製成，玻璃樽在聖誕後會經由「碧瑤綠色集團」回收再造。 「少爺啤快閃店」登陸赤柱廣場 發售罕有口味啤酒 除了傳統款式啤酒外，「少爺啤酒廠」更鑽研創新口味，今次特設少爺啤快閃店，特別發售激罕「Grapefruit Gose」和「Yuzu Gin Highball」系列，顧客於活動期間7日內，在赤柱廣場或美利樓商戶以電子貨幣累積消費滿800元或以上，即可換領限量版「CHEERS! 少爺啤酒杯」。

世界盃主題活動｜ TKO Spot 「盛世足球狂熱」 TKO Spot由即日至2023年1月1日舉辦「盛世足球狂熱」活動，於商場3樓的全港最大型空中戶外運動場地「將軍競技場」，提供7款不同主題的免費足球挑戰。商場2樓更設有球衣展覽區，收藏家陳嘉健提供八件簽名版經典球衣於商場展出。 首階段六大足球遊戲關卡 再玩 5 vs 5 巨型足球機 TKO Spot聯同法國大型運動品牌DECATHLON 舉辦「盛世足球體驗」，場內有7款不同實體足球運動等你來挑戰，讓球迷們先於11月的「前哨體驗」作熱身訓練，為12月的「落場實戰」作充足準備。

「前哨體驗」將於即日至11月30日的周日，在TKO Spot 3樓「將軍競投場」舉辦6款足球遊戲體驗；踏入12月至1月期間的周末和公眾假期，便會進入「落場實戰」階段，屆時將加入5 vs 5 的巨型真人足球機。遊戲除了講求球技之餘，亦需要團隊合作，每款體驗活動都適合大人和小朋友，讓小朋友發掘對足球運動的興趣。參加推廣活動的人士可使用ePassport，完成每個階段內的6款遊戲體驗項目並取得全部電子印章，即可換領DECATHLON 的50元現金券一張。 喜歡打卡的更不能錯過展覽場地內會場限定的「自製球員卡」互動裝置，球迷們可選擇自己喜愛的背景、球隊球衣及足球位置，再自拍一張型格照片，製成一張電子專屬球員卡。 私人足球訓練學校 一小時免費課程 11月內之周六，由香港超級聯賽烏克蘭籍球員奧利斯（Aleks Shliakotin）所創辦的私人足球訓練學校A & S Football Center，將為TKO Spot 提供一小時免費足球訓練課程。專業教練包括曾效力香港飛馬及東方龍師的前鋒麥基，將傳授參加者足球技巧，培養孩子對足球興趣。

世界盃主題活動｜ T.O.P 彌敦道桌上球王 旺角商場T.O.P This is Our Place聯乘香港足球機協會（以下簡稱H.K.T.S.F.）由即日起至11月30日，推出「T.O.P彌敦道桌上球王」，募集全港足球機愛好者參與球技考驗，與專業選手過招，爭奪球王殊榮，贏走EA SPORTS™ FIFA 2023 PS5遊戲及總值超過$70,000餐飲商戶禮券。 足球機又稱桌上足球，不時舉辦世界性賽事。藉世界盃熱潮，T.O.P特設「足球機體驗區」，全日免費任玩。T.O.P更於指定日期推出「露兩手有獎遊戲」，並特設「未學行先學踢」考驗大家身手及「衝力射球」兩大遊戲，全方位測試球員在「發、控、傳、射」四方面的真正實力。專為「衝力射球」特製的足球機，把正規足球機及於嘉年華常見的乒乓球機合二為一，於足球機上加設多個計分欄位。凡於星期五、六及日於T.O.P商戶以電子消費滿$100即可參與遊戲乙次，而成功完成指定挑戰更可獲得指定餐飲商戶禮券及豐富獎品。