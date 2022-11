世界盃2022｜世界盃主題活動合集 寵物扮球星/桌上球王贏PS5遊戲/1小時免費足球課程

赤柱廣場特別打造4大攝影區,包括Chill迷你足球場全天候開放「球迷霓虹打卡牆」及2.5米高「集氣啤酒樽」。適逢今年世界盃緊接聖誕節,赤柱廣場提早於1樓空降4米高「Bottles Up! 啤酒樽聖誕樹」,以逾600個循環再用的「少爺啤」玻璃樽加工製成,玻璃樽在聖誕後會經由「碧瑤綠色集團」回收再造。

首階段六大足球遊戲關卡 再玩 5 vs 5 巨型足球機

「前哨體驗」將於即日至11月30日的周日,在TKO Spot 3樓「將軍競投場」舉辦6款足球遊戲體驗;踏入12月至1月期間的周末和公眾假期,便會進入「落場實戰」階段,屆時將加入5 vs 5 的巨型真人足球機。遊戲除了講求球技之餘,亦需要團隊合作,每款體驗活動都適合大人和小朋友,讓小朋友發掘對足球運動的興趣。參加推廣活動的人士可使用ePassport,完成每個階段內的6款遊戲體驗項目並取得全部電子印章,即可換領DECATHLON 的50元現金券一張。

世界盃主題活動| T.O.P 彌敦道桌上球王

旺角商場T.O.P This is Our Place聯乘香港足球機協會(以下簡稱H.K.T.S.F.)由即日起至11月30日,推出「T.O.P彌敦道桌上球王」,募集全港足球機愛好者參與球技考驗,與專業選手過招,爭奪球王殊榮,贏走EA SPORTS™ FIFA 2023 PS5遊戲及總值超過$70,000餐飲商戶禮券。

足球機又稱桌上足球,不時舉辦世界性賽事。藉世界盃熱潮,T.O.P特設「足球機體驗區」,全日免費任玩。T.O.P更於指定日期推出「露兩手有獎遊戲」,並特設「未學行先學踢」考驗大家身手及「衝力射球」兩大遊戲,全方位測試球員在「發、控、傳、射」四方面的真正實力。專為「衝力射球」特製的足球機,把正規足球機及於嘉年華常見的乒乓球機合二為一,於足球機上加設多個計分欄位。凡於星期五、六及日於T.O.P商戶以電子消費滿$100即可參與遊戲乙次,而成功完成指定挑戰更可獲得指定餐飲商戶禮券及豐富獎品。