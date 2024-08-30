中秋節好去處｜嘉頓山、屯門浩和街、西九海濱長廊等6個賞月地方推薦

中秋節好去處｜6個賞月好去處推薦 九龍嘉頓山、屯門浩和街 露營/野餐/綵燈晚會

2024年中秋節正日為9月17日，而中秋節翌日9月18日為公眾假期。一年一度的中秋節快到了，大家想好了到哪裡賞月嗎？受到疫情影響，相信大部分人都想避開人群，與家人朋友共渡佳節。以下為大家介紹6個賞月好去處，除了欣賞到月亮，更可以同時露營、野餐！

中秋賞月好去處｜九龍嘉頓山

不少人為了賞月及觀星，都會特地去行山，在最高位置欣賞美景。行山新手如果怕路線難度太高，可以選擇行嘉頓山！位於深水埗的嘉頓山，屬文青必行的行山地點。不但鄰近市區，而且非常易行。山上可以飽覽香港市區夜景，在這裡賞月亦份外有feel！

前往方法：深水埗地鐵站D1出口，於美荷樓右邊小路開始出發，沿小路步行約30分鐘

中秋賞月好去處｜流浮山白泥

上下白泥向來都是看日落必去熱點！由於它光污染情況低，而且四周圍沒有高樓大廈，因此同時亦是賞月好地方之一。除了可到流浮山吃海鮮之外，附近亦有不少glamping及露營地方，讓大家可以一邊遊玩，一邊賞月，玩足兩日一夜！

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