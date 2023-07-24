免費機票｜香港航空免費機票今日10am開搶！包大阪、札幌、峇里等航點

香港航空今日10點開搶免費機票！香港航空早前宣布派出免費機票，共有20個航點可以選擇！今日第一輪將派出6800張機票，共5個航點航點，包括大阪、札幌、峇里、上海和重慶，全部由香港出發！
香港航空免費機票
香港航空Click & Go活動將於7月24日開始，大家可以HK$0票價購買從香港出發之來回機票，包含20公斤寄艙行李，如果成功搶飛，就只需付燃油附加費及機場稅。搶免費機票前記得準備好旅遊證件號碼、香港身份證號碼以及信用卡信用卡，確保可以順利繳交稅項及附加費。大家記得準時登入香港航空網頁搶飛，祝大家好運！
優惠網站：https://www.hongkongairlines.com/zh_HK/readysetgo/main?fbclid=IwAR3YF9o-2bfbVygOSVr8D6b-qgBxvYVp4_TVL7lcff82H_LFD4A0JLy4x88
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