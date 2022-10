入秋限定幾道菜盛宴(中菜及日本菜) 富豪酒店／Zoku／源峰／獅房菜

不時不吃,各大酒店都利用各地時令食材,精心設計出多道菜嘗味套餐,今次就精選了富豪酒店、帝京酒店、The Hari Hong Kong及帝逸酒店的菜單,分別有博大精深的中菜與可配搭各式酒品的日本菜式,可品嘗到膏蟹、宮崎A5和牛、黑鯛魚與夕張蜜瓜等限定滋味。

入秋限定幾道菜盛宴│富豪八道「秋饗.百味」菜式及「金秋六道菜盛宴」

為慶祝富豪酒店旗下六間餐廳獲選「THE BEST OF THE BEST MASTERCHEF Recommendation Restaurant 2022」,得獎餐廳之一富豪金殿的首席中菜行政總廚楊嘉輝師傅率領一眾廚師團隊,以不時不食的概念為基礎,結合傳統粵菜精髓與西式創意烹飪方法,創作八道中西合璧的「秋饗.百味」單點菜式及「金秋六道菜盛宴」,菜式包括以入秋時令膏蟹、黑松露、羊肚菌等入饌,炮製出膏蟹肉蟹籽伴米飯及三黃雞釀黑松露羊肚菌八寶飯等滋味菜式;另有主廚以陳年滷水炮製的澳洲和牛脷及以台灣九孔鮑魚浸製的醉香鮑魚。八道菜式可選擇單點或部分於「金秋六道菜盛宴」套餐裡品嘗。

「金秋六道菜盛宴」套餐(每位$788,兩位起)

醉香鮑魚或滷水和牛脷

古法鳳梨咕嚕肉或香煎櫻花蝦黑豚肉餅

花膠燴 24 個月西班牙黑毛豬肉火腿

八寶素菜粒脆脆

三黃雞釀黑松露羊肚菌八寶飯

西米布甸或檸香雞蛋散

提供外賣及堂食,已包加一服務費及茗茶收費。

八道「秋饗.百味」菜式及「金秋六道菜盛宴」即日至2022年12月10日,可於富豪金殿及富豪軒品嘗;或於10月20日起富豪網上商店預訂堂食或外賣自取。

富豪網上商店 https://eshop.regalhotel.com/categories/cantonese-delights

富豪金殿│銅鑼灣怡街88號富豪香港酒店3樓│2837 1773

富豪軒│麼地道71號富豪九龍酒店2樓│2313 8681