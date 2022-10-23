入秋限定幾道菜盛宴(中菜及日本菜) 富豪酒店／Zoku／源峰／獅房菜

不時不吃，各大酒店都利用各地時令食材，精心設計出多道菜嘗味套餐，今次就精選了富豪酒店、帝京酒店、The Hari Hong Kong及帝逸酒店的菜單，分別有博大精深的中菜與可配搭各式酒品的日本菜式，可品嘗到膏蟹、宮崎A5和牛、黑鯛魚與夕張蜜瓜等限定滋味。

入秋限定幾道菜盛宴│富豪八道「秋饗．百味」菜式及「金秋六道菜盛宴」 為慶祝富豪酒店旗下六間餐廳獲選「THE BEST OF THE BEST MASTERCHEF Recommendation Restaurant 2022」，得獎餐廳之一富豪金殿的首席中菜行政總廚楊嘉輝師傅率領一眾廚師團隊，以不時不食的概念為基礎，結合傳統粵菜精髓與西式創意烹飪方法，創作八道中西合璧的「秋饗．百味」單點菜式及「金秋六道菜盛宴」，菜式包括以入秋時令膏蟹、黑松露、羊肚菌等入饌，炮製出膏蟹肉蟹籽伴米飯及三黃雞釀黑松露羊肚菌八寶飯等滋味菜式；另有主廚以陳年滷水炮製的澳洲和牛脷及以台灣九孔鮑魚浸製的醉香鮑魚。八道菜式可選擇單點或部分於「金秋六道菜盛宴」套餐裡品嘗。 「金秋六道菜盛宴」套餐（每位$788，兩位起） 醉香鮑魚或滷水和牛脷

古法鳳梨咕嚕肉或香煎櫻花蝦黑豚肉餅

花膠燴 24 個月西班牙黑毛豬肉火腿

八寶素菜粒脆脆

三黃雞釀黑松露羊肚菌八寶飯

西米布甸或檸香雞蛋散 提供外賣及堂食，已包加一服務費及茗茶收費。 八道「秋饗．百味」菜式及「金秋六道菜盛宴」即日至2022年12月10日，可於富豪金殿及富豪軒品嘗；或於10月20日起富豪網上商店預訂堂食或外賣自取。 富豪網上商店 https://eshop.regalhotel.com/categories/cantonese-delights 富豪金殿│銅鑼灣怡街88號富豪香港酒店3樓│2837 1773 富豪軒│麼地道71號富豪九龍酒店2樓│2313 8681

入秋限定幾道菜盛宴│嘗盡人生百味 帝京「獅房發辦．細味」九道菜套餐 全新概念餐廳「獅房菜」，以香港著名地標獅子山作靈感，糅合粵菜精粹及川菜元素，由土生土長，紮根香港的區域中式廚藝總監江肇祺師傅率領酒店大師級中菜團隊，憑著「千變萬化，中西融合」的獅子山精神，炮製出一系列注入獅子山下的味道及情懷的精緻美饌。十月份以「人生百味」為靈感創作的全新「獅房發辦．細味」九道菜品嘗菜單（Tasting Menu），由2022年10月17日至11月30日期間供應。大廚團隊嚴選時令及矜貴食材經新穎配搭，以調味秘方及獨特手法烹調，創作出凸顯食物八味的佳餚，通過味蕾成就「百味人生」。 「獅房發辦．細味」九道菜品嘗菜單



序幕 - 藍莓山藥．芥末仙掌．松露金酥

鹹 - 醃篤鮮．百頁結．津白菜

澀 - 油浸筍殼．廿年陳皮．桂花葡萄

酸 - 澳洲鮑魚．酸菜．小籠包

辣 - M5 和牛．脆腸粉．山葵燒汁

雪葩．果漾

沖 - 日本元貝．金箔蟹粉．大蒜蔥焗

腥 - 大澳漁香．野生虎蝦．茄子

苦 - 藥膳湯．醉雞．淮山麵

甜 - 流心．砵仔糕 九龍太子道西193號帝京酒店3樓│2622 6088│每位 $1,188/兩位起│下午12時至5時，下午6時晚上10時│星期一至日午市時段及星期一至四晚市時段可享買一送一優惠

入秋限定幾道菜盛宴│ Zoku 南九州與沖繩嚐味菜單 The Hari Hong Kong 日本餐廳 Zoku Restaurant & The Terrace 與威士忌、日本燒酒及泡盛酒專家 Mizunara 合作推出南九州與沖繩縣嚐味菜單。主廚 Edwin Guzman 選取熊本縣、宮崎縣、鹿兒島縣和沖繩縣的最佳食材炮製共六道菜及八道菜的嚐味菜單，每道菜式均會配搭由Mizunara精心挑選的日本燒酒、泡盛酒和雞尾酒令鮮味倍增。 這南九州與沖繩縣的美食之旅將由三道前菜開始，包括宮崎縣和牛配魚子醬、大根及酢橘皮；熊本縣蟹肉薯仔沙律脆皮壽司；和沖繩縣海螺配日本蒸蛋、魚子醬及三文魚籽醬油漬。緊接下來是一系列的創意菜式，包括鹿兒島竹莢魚配三文魚子、毛豆泥及芥末酸橘醃魚汁；麵包糠炸鹿兒島五花腩日式三文治；九州黑鯛魚配濃魚湯、小青椒及薄荷；宮崎縣A5和牛；熊本縣龍蝦泡飯配芫荽及酢橘皮。最後呈獻的兩道甜品包括柑橘雪葩，取材自熊本縣的當造水蜜桃、橘子和燒酒製作而成；第二道甜品為士多啤梨豆腐，採用沖繩縣豆腐及黑糖混合日本各縣的甜美士多啤梨，為這次用餐體驗畫上完美的句號。 限時菜單將會由 10 月 5 日至 11 月 4 日晚餐時段供應。 六道菜每位$888，另加$398可享五款燒酒、泡盛酒和雞尾酒配搭 八道菜的菜單(包括宮崎縣A5和牛及柑橘雪葩)每位$1,188，另加$428可享六款燒酒、泡盛酒和雞尾酒配搭。須另加一服務費。 Zoku Restaurant & The Terrace – [email protected] or +852 2129 0338. 網上預訂： https://book.bistrochat.com/zoku