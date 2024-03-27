八達通X MIRROR推全新「12怪盜」八達通卡面系列 12子全黑造型 鏡粉必買！

12款「Mirror 12怪盜」八達通卡面，由即日起至2024年7月31日限時登陸「八達通卡面商店」，每款售價均為港幣 18 元（不設按金及儲值額）。全新八達通在iPhone 及 Apple Watch客戶則可免費獲得一張八達通卡面。客戶只須在八達通 App 内點選焦點服務「八達通卡面商店」，即可選取喜愛的「Mirror 12怪盜」款式，再選擇想套用新卡面的八達通，即可購買，而該張卡面亦會於「我的卡面」內顯示。各位鏡粉記得把握機會，集齊12款八達通卡面感受不一樣的MIRROR魅力。