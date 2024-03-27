八達通X MIRROR推全新「12怪盜」八達通卡面系列 12子全黑造型 鏡粉必買！

慶祝MIRROR首套全員主演的電影《12怪盜》上映，八達通卡有限公司宣佈，推出全新「MIRROR 12怪盜」卡面系列， 12子以一身全黑造型示人，展現非一般的暗黑魅力，準備好「盜」走鏡粉們的心！
12款「Mirror 12怪盜」八達通卡面，由即日起至2024年7月31日限時登陸「八達通卡面商店」，每款售價均為港幣 18 元（不設按金及儲值額）。全新八達通在iPhone 及 Apple Watch客戶則可免費獲得一張八達通卡面。客戶只須在八達通 App 内點選焦點服務「八達通卡面商店」，即可選取喜愛的「Mirror 12怪盜」款式，再選擇想套用新卡面的八達通，即可購買，而該張卡面亦會於「我的卡面」內顯示。各位鏡粉記得把握機會，集齊12款八達通卡面感受不一樣的MIRROR魅力。
「MIRROR 12怪盜」八達通卡面系列合共有12款卡面設計，每張均為成員電影角色獨照。MIRROR全員以一身黑灰色造型登場，盡顯 cool 爆型格一面，而電影中12個天才怪盜各自身懷絕技 — 怪盜KT精通催眠、怪盜Stanley擅於竊聽、怪盜Ian擅長策劃、怪盜A.Lo則身手敏捷、怪盜Edan游繩技術一流、怪盜Jer懂得瞬間變裝、怪盜Tiger懂得讀唇、怪盜Alton擅長網絡攻擊、怪盜AK掌握動物傳心術、怪盜Lokman熟悉解鎖技術、怪盜Frankie擁有超強第六感，而怪盜Jeremy則天生有超級記憶力，全員組隊成為「超強怪盜」出任務！鏡粉們當然要立即收藏MIRROR成員的八達通卡面，全面感受12子角色魅力和電影中的神秘情節。