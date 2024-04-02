公屋申請入息/資產限額資格是甚麼？網上申請連結/所需文件/進度電子查詢整合

公屋申請2024 ｜香港房屋問題嚴重，排隊輪候公屋平均時間要近5.5年，而長者一人申請者的平均輪候時間亦要3.9年。時間長加上香港公共屋邨供應短缺，如果不想申請公屋填錯資料或不知道從何入手的話，以下就為大家整合2024年最新的申請公屋步驟、資格及入息及資產限額，另附申請文件詳情、表格連結、網上申請連結及申請方法及後續跟進，希望大家申請的時候可以更加順暢！

填寫及遞交申請表，若合乎申請資格，申請人在3個月內會收到帶有申請編號的「藍卡」；若不合乎資格，申請人可以重新遞交申請

填寫及遞交申請表，若合乎申請資格，申請人在3個月內會收到帶有申請編號的「藍卡」；若不合乎資格，申請人可以重新遞交申請

填寫及遞交申請表，若合乎申請資格，申請人在3個月內會收到帶有申請編號的「藍卡」；若不合乎資格，申請人可以重新遞交申請

填寫及遞交申請表，若合乎申請資格，申請人在3個月內會收到帶有申請編號的「藍卡」；若不合乎資格，申請人可以重新遞交申請

填寫及遞交申請表，若合乎申請資格，申請人在3個月內會收到帶有申請編號的「藍卡」；若不合乎資格，申請人可以重新遞交申請

填寫及遞交申請表，若合乎申請資格，申請人在3個月內會收到帶有申請編號的「藍卡」；若不合乎資格，申請人可以重新遞交申請

申請者及所有家庭成員必須現居於香港並擁有香港入境權，且在香港的居留不受附帶逗留條件所限制 (與逗留期限有關的條件除外)

申請者及所有家庭成員必須現居於香港並擁有香港入境權，且在香港的居留不受附帶逗留條件所限制 (與逗留期限有關的條件除外)

申請者及所有家庭成員必須現居於香港並擁有香港入境權，且在香港的居留不受附帶逗留條件所限制 (與逗留期限有關的條件除外)

申請者及所有家庭成員必須現居於香港並擁有香港入境權，且在香港的居留不受附帶逗留條件所限制 (與逗留期限有關的條件除外)

申請者及所有家庭成員必須現居於香港並擁有香港入境權，且在香港的居留不受附帶逗留條件所限制 (與逗留期限有關的條件除外)

申請者及所有家庭成員必須現居於香港並擁有香港入境權，且在香港的居留不受附帶逗留條件所限制 (與逗留期限有關的條件除外)

公屋一般可以分為一人或家庭申請，而一般家庭申請及非長者的一人申請都須符合以下的申請資格：

公屋的入息及資產淨值限額會按年修定，而一般申請與非親屬關係之長者住戶入息及資產淨值限額亦會有所不同，申請者的入息及資產限額及非親屬關係之長者住戶入息及資產淨值限額(2024年4月1日起生效)，當中一人家庭的公屋入息限額為12,940元，資產限額為286,000元，而2人家庭的公屋入息限額為為19,730元，資產限額為387,000元。

申請公屋時，申請者及所有家庭成員須根據其狀況遞交有關的證明文件和聲明書，若提交的證明文件並非以中文或英文書寫，必須附上中文或英 文認證譯本，而有關譯本也必須獲當地政府機構或領事館認證。

申請公屋時，申請者及所有家庭成員須根據其狀況遞交有關的證明文件和聲明書，若提交的證明文件並非以中文或英文書寫，必須附上中文或英 文認證譯本，而有關譯本也必須獲當地政府機構或領事館認證。

公屋申請2024｜公屋申請方法

無論使用實體表格或網上表格(公屋申請填表易)，申請人都需要表格內容填妥清楚，而使用「公屋申請填表易」的申請人更需要需要列印填妥的表格及簽署，連同所有有關證明文件和聲明書，在三個月內一起寄回或遞交至房屋署的申請分組 (九龍橫頭磡南道3號香港房屋委員會客務中心第二層平台)。如果選擇郵寄，記得一定要貼上足夠郵費，以免因郵費不足而被退回郵件，令申請時間變長。

公屋申請2024｜後續跟進

遞交申請表格後，房署便會進行初步審核，如果沒有妥當填寫或簽署申請表及聲明書╱未能提供所需有關證明文件和聲明書╱申請被審核為不符合資格，申請表和文件便會與退表解釋信一起退回，而申請個案便會因此完結，需要重新申請。如果通過初步核實資格而獲得登記，申請人便會收到由房署發出印有申請編號及登記日期的藍卡作確認。若申請人在收到收件確認書的三個月後仍未收到藍卡或退表，申請人則可以透過以下方式查詢：