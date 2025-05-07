生活冷知識｜冷氣、雪櫃幾時洗？ 5款常用電器最佳清潔時間 保養得宜先耐用

電器需要保養得宜才「襟用」，而最簡單的保養方法便是定期清潔，定期進行清潔不但可以保持電器潔淨，還可以增加冷氣機及雪櫃的使用壽命。以下就盤點焗爐/抽油煙機等5款常用電器的最佳清潔時間，不妨參考並制定清潔計劃吧！

電器清潔｜1.雪櫃 雪櫃經常擺放各種食物，容易有醬汁、食物殘渣等殘留，長期不清潔的話有機會令細菌滋生，因此建議每個月取出雪櫃內容物，為內膽清潔消毒一次，不但可以保持雪櫃潔淨，同時可以整理雪櫃內的食材，將過期食品盡快處理，亦可以幫助點算食材，防止食材堆積造成過期的問題。