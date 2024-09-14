去水位塞丨通渠水、梳打粉等5招解決企缸、浴缸去水慢問題（有片）

家中浴室的企缸 / 浴缸用了一段時間後，去水速度就有機會因去水位塞減慢。其實處理去水位塞最理想的解決方法，便是在問題發生初期盡快處理。頭髮等堵塞物隨時日積累更會引致惡臭，影響家居衛生。因此，學懂基本的通渠知識是解決淤塞問題的不二法門。
簡單解決去水位塞方法
要了解淤塞問題，一定要先找出問題的根源。一般引起企缸 / 浴缸淤塞的問題，也離不開頭髮或油脂積聚而成，而這些頭髮或油脂進入管道後，若無定期清理將會不斷累積而無法排走。故此當發現去水有減慢的跡象時，應先檢查和清洗當中的隔氣，把隔氣取出後並用刷子把污垢清走，再使用有倒勾的通渠膠藤或鐵線放入引水位不停地打圈揪出當中的頭髮或沉澱物，更可利用碗泵(又名廁所泵)進行疏通。
如情況仍未如理想，可用梳打粉 + 白醋 + 熱水所產生的熱力，促使淤塞物達至一定的分解反應，再以氣體逼走當中的淤塞物。
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去水位塞丨梳打粉 + 白醋 + 熱水
梳打粉 + 白醋有去油除臭的功效，所以也是家居通渠的小幫手，而具體做法是先將梳打粉倒入排水孔內，並且倒入白醋來產生化學反應，再閒置約20 - 30 分鐘，以高溫 80 – 85度的熱水沖進排水孔內，重複2 – 3次，便可改善淤塞或異味等問題。
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▼梳打粉 + 白醋 + 熱水短片教學▼
去水位塞丨通渠水(漒水) / 哥士的
通渠水 / 哥士的一般都可在五金店或雜貨店裡找到，但由於通渠水 / 哥士的是帶強酸性的腐蝕性液體，腐蝕時會產生高溫的化學反應和出現蒸氣。所以在使用時必須要注意空氣流通及安全，以免吸入腐蝕性氣體，造成身體不適或灼傷皮膚等情況發生。而使用時除了要佩帶合適的防護眼罩或保護手套外，也應小心使用份量，因為如膠管經常錯誤地使用，便有蝕穿或變型的機會，而導致膠管出現安全問題，所以必須要按照說明和步驟使用。
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去水位塞丨碗泵(廁所泵)
使用碗泵(廁所泵)時應先了解渠道的結構，否則一直用力「泵」，但氣卻從另一邊排出都是徒勞無功。我們應先用膠袋把渠道封緊再使用。
去水位塞丨抽氣式廁所泵
抽氣式廁所泵在要在使用前事先要先盛滿水，使環境造成負壓，再不停推拉手把，造成推力與吸力令渠道內的淤塞物方便沖走。
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去水位塞丨通渠膠藤 / 鐵線 / 下水道疏通器
這些都是最原始的工具，把工具伸進喉管通道內，因其伸縮彈性效能轉彎、轉動及攪動等，透過當中的特殊設計，把頭髮或沉澱物清除，從而疏通管道。
如以上方法都未能改善企缸 / 浴缸淤塞的情況，便可能需要找通渠專家利用高壓水喉進行通渠了。
原文刊登於 C9．達人