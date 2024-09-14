去水位塞丨通渠水、梳打粉等5招解決企缸、浴缸去水慢問題（有片）

家中浴室的企缸 / 浴缸用了一段時間後，去水速度就有機會因去水位塞減慢。其實處理去水位塞最理想的解決方法，便是在問題發生初期盡快處理。頭髮等堵塞物隨時日積累更會引致惡臭，影響家居衛生。因此，學懂基本的通渠知識是解決淤塞問題的不二法門。

簡單解決去水位塞方法

要了解淤塞問題，一定要先找出問題的根源。一般引起企缸 / 浴缸淤塞的問題，也離不開頭髮或油脂積聚而成，而這些頭髮或油脂進入管道後，若無定期清理將會不斷累積而無法排走。故此當發現去水有減慢的跡象時，應先檢查和清洗當中的隔氣，把隔氣取出後並用刷子把污垢清走，再使用有倒勾的通渠膠藤或鐵線放入引水位不停地打圈揪出當中的頭髮或沉澱物，更可利用碗泵(又名廁所泵)進行疏通。

如情況仍未如理想，可用梳打粉 + 白醋 + 熱水所產生的熱力，促使淤塞物達至一定的分解反應，再以氣體逼走當中的淤塞物。