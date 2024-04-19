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生活
2024-04-19 13:13:00

廚房浴室渠口傳臭味？！5個處理排水口臭味方法

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生活冷知識｜廚房浴室渠口傳臭味？！5個處理廚房/浴室排水口臭味方法

生活冷知識｜廚房浴室渠口傳臭味？！5個處理廚房/浴室排水口臭味方法

生活冷知識廚房和浴室的渠口都容易傳出異味，除了霉味外，最令人忍受不了的便是食物殘渣的臭味，需要妥善處理才不會影響日常生活。以下就盤點5個處理廚房或浴室排水口臭味方法，讓大家可以妥善解決家居清潔問題，不要讓臭味困擾日常！

排水口問題｜定期通渠

如果排水口經常傳出臭味，建議先檢查排水口是否暢順，有機會是因為有異物阻塞而影響排水效果，從而令臭味產生。因此可以定期利用成份比較天然的通渠水疏通渠道，以防止堵塞及解決異味問題。

浴室渠口容易傳出臭味。 洗手盆的排水口亦有機會因淤塞而傳出異味。 廚房鋅盤的排水口容易因食物殘渣而傳出臭味。

排水口問題｜白醋+梳打粉

梳打粉具有強力的清潔能力，而醋則可以幫助軟化渠內的污垢，因此在疏通渠道的時候，可以在排水口灑入梳打粉，再加入白醋，靜置10分鐘後再倒入温水。這樣不但可以有效去除水渠內的臭味，還可以清潔渠道，解決渠道堵塞問題，杜絕排水口臭味問題。

白醋具有軟化污垢的作用。 梳打粉加入醋後會產生化學作用，令他們可以有效地清潔渠道。 梳打粉本身就具有天然的清潔功能。

排水口問題｜鹽+檸檬

廚房的排水口經常會有食物殘渣經過，除了比較容易傳出臭味外，而且臭味來源通常都是一些已經腐爛的變質食物，需要將污水排出才可以清除臭味。如果無法用一般清水解決問題，可以將鹽和檸檬汁混合，然後倒入排水口，讓排水口內的污水可以順利排出，從而幫助清除水渠傳出的臭味。

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檸檬的味道較清爽，可以去除臭味。 以一般的粗鹽或幼鹽清潔即可，不需要使用帶有味道的食鹽。 針對廚房鋅盤的排水口特別有效。

排水口問題｜濾網預防

如果想杜絕廚房排水口的臭味問題，可以放置過濾網來預防，特別是大部份人都會將廚餘倒入廚房的排水口，令排水口內容易囤積一些食物的殘渣，當食物變壞後臭味便會更加強烈。如果放置過濾網，便可以隔開食物殘渣，定時定候清潔不但可以解決臭味問題，還可以防止淤塞問題出現。

使用過濾網可以防止淤塞的情況。 建議使用密度較高的過濾網。 同時需要定期清潔過濾網，以防廚餘腐壞，滋生臭味。

排水口問題｜專家處理

若用盡所有方法清潔及通渠都無法解決排水後的臭味問題，有機會是由於水管老化或無法解決的淤塞問題引起，建議直接尋找相關的師傅或專家處理，檢查及更換水管，以免臭味問題嚴重影響日常生活。

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不適當使用通渠水有機會增加渠口老化的問題。 建議可以尋找專業的師傅通渠及清潔。 從根源改善才有效改善臭味問題。
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