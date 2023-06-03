去濕｜夏天=濕氣重？！濕氣等級測試+5個去濕妙招 睡前浸腳超有用！

夏天除了令人食欲不振外，還會因濕氣過重而令身體感到疲倦，甚至會令精神變得渾渾噩噩，影響日常生活。以下就讓大家進行濕氣等級測試，了解自己濕氣重的程度，同時教大家5個去濕妙招，告別濕氣重的問題！

【濕氣等級測試】

身體如果積聚濕氣的話，便會從身體不同方面中察覺，而濕氣重的特徵通常都是從外到內，身體的濕氣越重，內部的健康便會越受到影響，而濕氣等級一般可以分為五個級別。

第一級：表皮

通常會出現與皮膚表皮有關的問題，例如皮膚痕癢、出現濕疹、長暗瘡、頭髮油膩等。

第二級：肌肉

濕氣所帶來的問題進而會從表皮延伸到肌肉，出現腰酸背痛、疲倦乏力、肩頸肥厚等問題。

第三級：骨骼

肌肉之後便會延伸到骨骼，頸椎勞損、腰痛 、關節痛等與骨骼相關的痛楚便會陸續出現。

第四級：內臟

當濕氣過重，便會逐漸蔓延到內臟健康，特別是與腸臟有關的脾胃虛弱、便祕、大便黏笠等都是常見的重濕氣特徵，同時還會有肺虛痰多、虛胖等問題。

第五級：全身

身體內的濕氣特別嚴重時，全身都會出現各種毛病，不但看起來會有血氣不足、面色暗淡的情況，還會有機會患上囊腫等各類疾病，需要盡快求醫。