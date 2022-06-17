同志驕傲月2022｜以彩虹發聲 盤點各大時尚品牌Pride Month 限定系列

愛無分國界與膚色，更無分性別，每年6月全球都同步慶祝「同志驕傲月」(Pride month)，各大品牌包括COS、adidas及Michael Kors等都推出「同志驕傲月」系列，推出彩虹色調的時尚系列，讓大家以繽紛色彩表達對LGBTQIA+ 團體的支持，部分更會捐出收益予相關慈善機構。
COS與香港藝術家CHOW CIAO CHOW聯手 旗艦店舉行藝術展
為慶祝全球同志驕傲月，COS特別推出「Love for all」限量系列，與來自LGBTQIA+多元性別社群的設計師，打造3款T恤。藝術家兼創意總監朱子蓬 (Zipeng Zhu) 以中性T裇作畫布，運用其一貫的大膽奪目字型創作，勾勒出斑斕彩虹色調的「LOVE」笑臉圖案。音樂人及得獎演員SOKO則以她觸動人心的同志主題曲《Oh, to be a Rainbow!》作為題材，將音樂融入設計中。第三款設計則添上表演詩人、跨性別運動倡議者兼模特兒Kai-Isaiah Jamal的原創詩歌，將難以表達的感受和體驗化作動人的詩句。
COS會將系列的全數收益，撥捐兩個提倡多元性別的本地慈善機構：「性別空間」 (Gender Empowerment) 及「晚同牽」 (Grey & Pride)，以支持及推廣同志社群相關的權益。
另外，COS更與香港藝術家CHOW CIAO CHOW聯手，於皇后大道中旗艦店舉行藝術展。他為COS創作4幅大型油畫和戶外壁畫， 將恆久系列《Your Sunshine Is Crying》融入設計當中。以看似歡欣的手法刻劃悲傷流淚的彩色太陽，鼓勵大眾自由地表達自身情感，同時喚起大膽無畏的精神。設計特別借用Pride運動的彩虹旗幟色彩，以示對LGBTQIA+ 社群的支持。
6月同志驕傲月Pride month｜adidas聯乘悉尼藝術家
adidas自2015年起，每年均會推出Pride系列，象徵對LGBTQIA+ 群體的長期支持。品牌今年與悉尼藝術家Kris Andrew Small聯手推出Pride 2022系列，帶來多款繽紛奪目的運動與休閒服飾與鞋款。
Kris 以 LGBTQIA+ 歷史上重要事件——1969 年的Stonewall Uprising中兩位著名人物：Keith Haring和 Marsha P. Johnson為靈感，以塗鴉風格字樣、Love Unites圖案貫穿系列，體現 LGBTQIA+ 群體的多元身份與歸屬感。系列包括服裝、配飾和鞋履，包括Stan Smith、Adilette、CAMPUS 80S、RETROPY E5及ULTRABOOST 5.0 DNA等經典鞋款。adidas亦與兩大具有影響力的平權組織「運動員同盟Athlete Ally」和「石牆Stonewall UK」合作，攜手為LGBTQIA+ 群體發聲，並推動多元共融社會。
6月同志驕傲月Pride month｜Versace x Cher攜手組成CHERSACE
Donatella Versace今年與Cher攜手組成CHERSACE，打造限定系列，包括T裇、帽和襪子。全部產品均印有CHERSACE標誌，以及宣揚愛和團結的同志驕傲月標語。於美國限定發售的T裇附有Cher和Donatella Versace 的親筆簽名，並以色彩繽紛的人造鑽石點綴。在同志驕傲月期間，部分銷售收益將撥捐予協助LGBTQ+社群的Gender Spectrum，這個慈善組織積極支持LGBTQ+社群，特別是兒童和年輕人。
6月同志驕傲月Pride month｜Michael Kors Pride 彩虹膠囊系列
Michael Kors 今年的Pride彩虹膠囊系列，以「LOVE IS LOVE — 我愛您，與性別無關」為主題，除了100%有機棉製成的白色「MK Charm Logo」彩虹刺繡T恤，同時推出彩虹刺繡的白色帆布托特包及手提包，品牌將會把這兩個包款售出的所有收益，捐給人權組織OutRight Action International（國際立即行動組織）。
6月同志驕傲月Pride month｜American Eagle 優閒風
American Eagle 今年以「Color Your Own Rainbow」為主題，帶來4款印花短袖T恤，更加入「Be You」、「You Are Not Alone」等字句作亮點，期許這個世界能充滿愛、包容與尊重。今季大熱的男友風牛仔褲、喇叭褲款式紛紛加入彩虹系列以襯搭不同造型，辨識度極高的彩虹色調與品牌經典漸變元素互相結合，由色彩訴說設計背後的訊息外，更為夏日造型增添趣味和活力。
6月同志驕傲月Pride month｜Swatch 手腕上的彩虹色彩
Swatch於6月推出兩款彩虹腕錶，以彩虹光譜上的顏色頌揚愛意。經典的New Gent腕錶，以清澈透明的錶帶及錶殼為設計基調，映襯搶眼的彩虹錶盤，日曆視窗會顯示不同的LGBTQIA2S+圖示及心心符號。 另一款的Big Bold Bioceramic腕錶，以溫暖的藍色色調作為錶帶、錶圈及錶冠的設計，象徵和平的記號置於錶盤的中央，透過設計發放愛與和平的信息。