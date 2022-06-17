同志驕傲月2022｜以彩虹發聲 盤點各大時尚品牌Pride Month 限定系列

愛無分國界與膚色，更無分性別，每年6月全球都同步慶祝「同志驕傲月」(Pride month)，各大品牌包括COS、adidas及Michael Kors等都推出「同志驕傲月」系列，推出彩虹色調的時尚系列，讓大家以繽紛色彩表達對LGBTQIA+ 團體的支持，部分更會捐出收益予相關慈善機構。

COS 與香港藝術家 CHOW CIAO CHOW 聯手 旗艦店舉行藝術展

為慶祝全球同志驕傲月，COS特別推出「Love for all」限量系列，與來自LGBTQIA+多元性別社群的設計師，打造3款T恤。藝術家兼創意總監朱子蓬 (Zipeng Zhu) 以中性T裇作畫布，運用其一貫的大膽奪目字型創作，勾勒出斑斕彩虹色調的「LOVE」笑臉圖案。音樂人及得獎演員SOKO則以她觸動人心的同志主題曲《Oh, to be a Rainbow!》作為題材，將音樂融入設計中。第三款設計則添上表演詩人、跨性別運動倡議者兼模特兒Kai-Isaiah Jamal的原創詩歌，將難以表達的感受和體驗化作動人的詩句。

COS會將系列的全數收益，撥捐兩個提倡多元性別的本地慈善機構：「性別空間」 (Gender Empowerment) 及「晚同牽」 (Grey & Pride)，以支持及推廣同志社群相關的權益。