同志驕傲月2022｜以彩虹發聲 盤點各大時尚品牌Pride Month 限定系列

為慶祝全球同志驕傲月,COS特別推出「Love for all」限量系列,與來自LGBTQIA+多元性別社群的設計師,打造3款T恤。藝術家兼創意總監朱子蓬 (Zipeng Zhu) 以中性T裇作畫布,運用其一貫的大膽奪目字型創作,勾勒出斑斕彩虹色調的「LOVE」笑臉圖案。音樂人及得獎演員SOKO則以她觸動人心的同志主題曲《Oh, to be a Rainbow!》作為題材,將音樂融入設計中。第三款設計則添上表演詩人、跨性別運動倡議者兼模特兒Kai-Isaiah Jamal的原創詩歌,將難以表達的感受和體驗化作動人的詩句。

6 月同志驕傲月 Pride month | American Eagle 優閒風

American Eagle 今年以「Color Your Own Rainbow」為主題,帶來4款印花短袖T恤,更加入「Be You」、「You Are Not Alone」等字句作亮點,期許這個世界能充滿愛、包容與尊重。今季大熱的男友風牛仔褲、喇叭褲款式紛紛加入彩虹系列以襯搭不同造型,辨識度極高的彩虹色調與品牌經典漸變元素互相結合,由色彩訴說設計背後的訊息外,更為夏日造型增添趣味和活力。