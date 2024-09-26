周末好去處｜山頂公園、西九等7個野餐必去打卡草地　港九新界都有！

野餐好去處｜添馬公園 添馬公園的交通及地理位置非常方便，鄰近港鐵金鐘站，因此是不少人野餐的首選地方。雖然附近有不少高樓大廈，但勝在綠草坪夠大，而且附近更有平台，可以讓你飽覽維多利亞港海景，大家更可以等到黃昏觀賞日落。|地址：金鐘夏慤道

前往方法：乘搭至港鐵金鐘站，由A出口步行約5分鐘

開放時間：24小時

【九龍區】 野餐好去處｜西九海濱長廊 經常舉辦文藝活動的西九文化區，也是其中一個野餐的好去處！公園內有多片大草地，更可以欣賞到無敵大海景。大家可以隨意自由活動，舒解日常生活的煩惱。如果你想帶同毛孩子一起野餐，這裡亦更設有寵物區讓毛孩隨意奔跑，鄰近更有不少寵物友善的餐廳，非常方便！

地址：尖沙咀西九龍文化區

前往方法：乘搭港鐵在九龍站下車，步行約五分鐘，便可到達長廊的西邊入口。

開放時間：每日上午6點至晚上11點 嘉頓山、屯門浩和街、西九海濱長廊等6個賞月地方推薦

野餐好去處｜佐敦谷公園 位於觀塘的佐敦谷公園，是親子的野餐好去處。不單止交通方便，在港鐵彩虹站轉乘54S小巴或29M巴士即可到達。而且園內亦有不少配套設施，例如踏單車、迷宮花園、遙控模型賽車場等，大朋友和小朋友都不會怕悶！

地址：九龍觀塘新清水灣道71號

前往方法：乘搭港鐵在彩虹站下車，轉乘54S小巴或29M巴士即可到達。

開放時間：每日上午5時至晚上11時 佐敦谷公園野餐︱15分鐘極速登平山睇日落