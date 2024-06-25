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2024-06-25 12:55:00

畢業相好去處｜南生圍、迪欣湖、南蓮園池等5個著畢業袍打卡

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畢業相好去處｜南生圍、迪欣湖、南蓮園池等5個著畢業袍打卡

畢業相好去處｜南生圍、迪欣湖、南蓮園池等5個著畢業袍打卡

年尾是大學畢業禮及影畢業相的大日子，除了在學校拍照外，校園外還有不少地方適合畢業生留下倩影，以下就為大家推薦南生圍、迪欣湖、南蓮園池等5個拍攝畢業相地點，相約親朋好友著住畢業袍打卡吧！

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畢業相好去處1：南生圍

元朗南生圍一直都是不少婚紗照、電視劇和電影的取景勝地。除了擁有拍照必備的大草地外，也有樹林和橫水渡，全是大自然的獨有景色，特別適合用來拍攝畢業照。同時還可以在前往南生圍的石壆上，拍攝《那些年》風格的畢業照，捉緊青春的尾巴。不過進入南生圍的路途稍為困難和遙遠，因此最好乘坐的士到南生圍，選擇徒步或踩單車的話，可能到達前已筋疲力盡。

南生圍賞日落｜單車跑步自駕遊皆宜

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畢業相地點｜南生圍本來就是一個拍照的熱門地。(Instagram@hopowingg) 畢業相地點｜可以帶同「主子」一起拍攝畢業照！(Facebook@Evans Baby Studio) 南生圍賞日落｜單車跑步自駕遊皆宜 元朗的南生圍不論跑步、踩單車、郊遊都適合，全程平路。 南生圍既可行山郊遊、又可跑步及踩單車。

畢業相好去處2：迪欣湖

說到既適合拍照，又免費入場的地方講就不得不提迪欣湖！雖然迪士尼樂園也適合拍照，但最近受疫情影響，需要預約才可進取，門票亦較昂貴，因此建議到附近的迪欣湖拍照，既有大草地，也有湖景，而獨有的天藍小屋甚至特別適合用於拍照。去完迪欣湖後，也可回到迪士尼樂園門外拍照，不論是噴水池，抑或拱門都適合用來留念，而且一律免費，一群人去也不用破費。

迪欣湖官網

畢業相好去處3：大館

位於中環的大館向來都充滿懷舊色彩，而獨有的紅磚更是與黑色的畢業袍形成強烈對比，拍攝畢業照尤其特別。雖然大館的前身是監獄，但近年已活化成藝術館，場內除紅磚牆外，也有不少值得拍照的地方，例如賽馬會藝方、檢閱廣場等，向來已吸引不少人去打卡留念，因此用來拍攝畢業照也較為新鮮，比起與草地合照更吸睛。再加上大館位於市區位置，與三五知己拍攝畢業照後，更可以一起共進午餐，或是在大館裡閒逛，比起去其他郊外地區拍攝畢業照更方便。

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大館官網

家長也可以帶小朋友去迪欣湖拍照。(Instagram@simon_cphotography) 大館獨有的紅磚特別適合用來拍照。(Instagram@agaplovestudio) 曼聯青訓學院U16到訪大館。(馬會提供) 市民可透過大館網站及流動應用程式預訂「大館証」，入場參觀歷史建築物，並欣賞精彩的文化及藝術節目和展覽。

畢業相好去處4：飛機維修區

雖然因為新冠肺炎的影響，近日香港的班機越來越少，昔日在飛機維修區的獨有飛機升降景象已經不復存。但飛機維修區仍是個觀看日落的好地方，如果用來拍攝畢業照的話，除了擁有一個大空地方便拍照之外，亦有「衝上雲霄」的寓意，祝願畢業生前程錦繡。而且飛機維修區的天空一望無際，亦有草地在旁，除了可以站在馬路上拍照外，在一旁的草地上拍照更是別有一番風味。

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有幸的話可以在飛機維修區與飛機一起合照。(Instagram@speechlessword._.image) 飛機維修區多人拍攝也可以！(Instagram@ynandy_l)

畢業相好去處5：志蓮淨苑南蓮園池

志蓮淨苑及南蓮園池由一條橋連接，距離鑽石山站僅5分鐘，是香港一日遊著名景點。作為世界最大手造木構建築群，其彷唐代及日本建築配合、盆景、羅漢松，像回到過去。蓮池倒影把「港版金閣寺」圓滿閣昇華，晚上夜遊格外迷人。

志蓮淨苑及南蓮園池開放時間

  • 南蓮園池開放時間︰上午7時至晚上9時，免費入場及不用預約
  • 志蓮淨苑佛寺開放時間︰早上9時至下午4時半，免費入場
  • 志蓮淨苑蓮園則由7時至晚上7時開放，免費入場
  • 南蓮園池地址︰九龍黃大仙鑽石山鳳德道60號
  • 志蓮淨苑地址︰九龍鑽石山志蓮道5號
  • 南蓮園池停車場︰首2小時每小時$12，隨後每小時$30

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