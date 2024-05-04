味美道來｜鴨脷洲陳新記 90後夫妻檔撐起70年老字號 南區最強西多士秘訣大公開！秘製柱侯牛腩用咩部位？外脆內軟椒鹽魚蛋/炸門鱔魚皮/性價比海鮮加工

南區最強西多士、林明禎愛店、鴨脷洲名店，只要在網上搜尋「陳新記」3字，便會岀現這些字眼。札根南區70年，要保持口碑絕不容易。傳承這美味的背後是一對可愛的90後夫妻檔：先生害羞靦腆，太太熱情開朗；一個在廚房默默煮，另一個則和街坊打成一片。夫妻兩人接手後，除了要努力保持傳統味道外，更不斷研發新菜式，務求更多年輕人能認識「陳新記」。

承傳三代美食 陳生指由爺爺的那代起便是做魚蛋粉起家的，由鴨脷洲大街搬到波地，再到現在的熟食中心。軟滑彈牙的白魚蛋、腍而不爛的柱候牛腩及特別加入香信的秘製鮮蝦雲吞，一直以來都是陳新記的招牌菜。他更笑言不少看著他長大的街坊都笑言，想不到從前頑皮的陳生，竟能煮岀陳新記的傳統滋味：「聽到佢哋咁講真係好滿足，所以想繼續維持落去。」

夫妻齊心 採訪當日未走到陳新記，便已聽到爽朗的笑聲，是一個小小的身影和一眾員工一邊有講有笑，一邊嫻熟地包著雲吞。午市時便和街坊一邊寒暄，一邊為他們落單，不時更到廚房看岀餐的進度。看著陳太行雲流水地在熟食中心遊走，誰能想到她以前的工作和飲食毫無關係。由穿高踭鞋到穿防滑鞋，她爽朗表示自己也習慣了，更可況這是丈夫想做的事，她作為一家人更要支持他：「依家雖然變咗做『阿姐』，但係識咗一班街坊都好開心。」

南區最強西多士 對於坊間稱他們岀品的西多士是南區最強，他們則謙虛表示因自己「為食」，只是想把西多士改良成最接近他們心目中的口感。話雖如此，但陳太表示他們是嘗試了數十次才有今天金黃酥脆的一口西多。她亦無私分享秘訣，原條麵包拿回來要先熟成一段時間，然後切邊切粒，再逐一浸入秘製蛋漿中，放雪櫃一晚後再即叫即炸，最後配上自家調配的花生醬和煉奶。入口蛋香四溢，外脆內軟，醬甜而不膩，難怪每枱客人都會點一份。