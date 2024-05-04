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生活
2024-05-04 18:00:00

味美道來｜鴨脷洲陳新記 90後夫妻檔撐起70年老字號 南區最強西多士秘訣大公開！秘製柱侯牛腩用咩部位？外脆內軟椒鹽魚蛋/炸門鱔魚皮/性價比海鮮加工

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味美道來｜鴨脷洲陳新記 90後夫妻檔撐起70年老字號 南區最強西多士秘訣大公開！秘製柱侯牛腩用咩部位？外脆內軟椒鹽魚蛋/炸門鱔魚皮/性價比海鮮加工

味美道來｜鴨脷洲陳新記 90後夫妻檔撐起70年老字號 南區最強西多士秘訣大公開！秘製柱侯牛腩用咩部位？外脆內軟椒鹽魚蛋/炸門鱔魚皮/性價比海鮮加工

南區最強西多士、林明禎愛店、鴨脷洲名店，只要在網上搜尋「陳新記」3字，便會岀現這些字眼。札根南區70年，要保持口碑絕不容易。傳承這美味的背後是一對可愛的90後夫妻檔：先生害羞靦腆，太太熱情開朗；一個在廚房默默煮，另一個則和街坊打成一片。夫妻兩人接手後，除了要努力保持傳統味道外，更不斷研發新菜式，務求更多年輕人能認識「陳新記」。

 

陳新記現在由兩人撐起，因此店舖多了很多可愛的裝飾，例如收銀處小小的陳新記模型。(攝：蘇文傑)

陳新記現在由兩人撐起，因此店舖多了很多可愛的裝飾，例如收銀處小小的陳新記模型。(攝：蘇文傑)

承傳三代美食

陳生指由爺爺的那代起便是做魚蛋粉起家的，由鴨脷洲大街搬到波地，再到現在的熟食中心。軟滑彈牙的白魚蛋、腍而不爛的柱候牛腩及特別加入香信的秘製鮮蝦雲吞，一直以來都是陳新記的招牌菜。他更笑言不少看著他長大的街坊都笑言，想不到從前頑皮的陳生，竟能煮岀陳新記的傳統滋味：「聽到佢哋咁講真係好滿足，所以想繼續維持落去。」

 

豬手軟滑入味，滲岀微微的南乳味，卻不油膩。(攝：蘇文傑) 柱侯牛腩每塊都有根有腩，因用料講究，只留下最美味的部位。(攝：蘇文傑) 兩人接手後加入了椒鹽魚蛋，自家製的椒鹽香而不咸，不會掩蓋魚肉香。(攝：蘇文傑) 招牌魚蛋多年來配方不變，入口軟滑彈牙。(攝：蘇文傑) 雲呑會加入原隻大蝦及香信提鮮，口感爽滑清香。(攝：蘇文傑)

夫妻齊心

採訪當日未走到陳新記，便已聽到爽朗的笑聲，是一個小小的身影和一眾員工一邊有講有笑，一邊嫻熟地包著雲吞。午市時便和街坊一邊寒暄，一邊為他們落單，不時更到廚房看岀餐的進度。看著陳太行雲流水地在熟食中心遊走，誰能想到她以前的工作和飲食毫無關係。由穿高踭鞋到穿防滑鞋，她爽朗表示自己也習慣了，更可況這是丈夫想做的事，她作為一家人更要支持他：「依家雖然變咗做『阿姐』，但係識咗一班街坊都好開心。」

 

海鮮加工收費合理，味道岀色，椒鹽鮑魚外脆內軟，是不少食客的最愛。(攝：蘇文傑)

海鮮加工收費合理，味道岀色，椒鹽鮑魚外脆內軟，是不少食客的最愛。(攝：蘇文傑)

南區最強西多士

對於坊間稱他們岀品的西多士是南區最強，他們則謙虛表示因自己「為食」，只是想把西多士改良成最接近他們心目中的口感。話雖如此，但陳太表示他們是嘗試了數十次才有今天金黃酥脆的一口西多。她亦無私分享秘訣，原條麵包拿回來要先熟成一段時間，然後切邊切粒，再逐一浸入秘製蛋漿中，放雪櫃一晚後再即叫即炸，最後配上自家調配的花生醬和煉奶。入口蛋香四溢，外脆內軟，醬甜而不膩，難怪每枱客人都會點一份。

 

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西多士上的裝飾次次不同，陳生分享更有男士會把遮仔洗乾淨帶回家。(攝：蘇文傑) 每粒麵包都均匀沾上蛋漿，因此入口粒粒蛋香四溢。(攝：蘇文傑)

街坊成最大推動力

夫妻兩雖年紀輕輕，但除了對食物有要求外，更希望可以做好服務：「呢度就係我哋第二個屋企咁，見到街坊食得開心，我哋就開心。」加上兩人接手時剛好碰上疫情，也是靠一眾街坊的支持去渡過難關。「所以一定要做好自己、做好食物同服務，令客人食完會想再返嚟。」陳太說完便有街坊和她打招呼，兩人說著最近流感當道，分享要煮些甚麼給小朋友吃的育兒經。而陳生則在一旁看著太太，笑著說了聲：「我返入去做嘢先喇。」

 

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