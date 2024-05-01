味美道來｜黃竹坑皇后飯店 承傳三代經典 創岀港式西餐新方向

2023年於又一城有25年歷史的皇后飯店結業，當時引來不少熟客及名人前往打卡留念。一年後皇后飯店於黃竹坑的SOUTHSIDE重新開幕，新店與過往的感覺不太相似：少了過往的落地窗簾、大門也一直打開、裝潢時尚摩登，翻閱餐牌時更發現有一些新菜式。這些細微的轉變其實是皇后飯店的第三代負責人于萬強和于萬豪兩兄弟的意思，希望在基於傳統上帶來一點變化。

經典始於1952 兩兄弟的爺爺于永富於1952年在北角英皇道創辦皇后飯店，當年適逢英女皇登基，便命名為「皇后飯店」。師承俄羅斯名廚的爺爺學藝有成，更以華人的口味改良西餐，成為港式豉油西餐的經典之一。精緻的西餠麵包、少見的俄國菜式都是不少港人60年代的集體回憶，更引來《阿飛正傳》來取景。而哥哥于萬強則笑言小時候不懂這些，只記得週末在爺爺家中聚會時，咖喱和薯仔沙律的味道和一句帶上海口音的「Queen is the best」。

細節體現品質 這句掛在爺爺口邊的說話便一直印在他們兩兄弟心中，所以皇后現在的經典菜式除了是一直源用爺爺那代的菜譜外，更在食材上選擇更好的，亦堅持即叫即製，確保每份菜式都是新鮮有鑊氣：「皇后的俄國牛柳絲一定會有好香嘅酒味，唔可以做到好似茄汁咁，每樣菜碼都要攞酒先爆香，之後再同汁一齊煮入味。」弟弟于萬豪表示這亦是他最愛的經典菜式，雖然自己並不會下廚，但他們兒時的回憶便是皇后岀品的尺，故他和家人每天都會在各店試味確保味道穩定。

不能依靠回憶 作為一個經典的品牌，雖然已經擁有一眾捧場熟客，但是兄弟二人卻認為不能只靠回憶令客人回來：「因為港式西餐喺香港真係越來越少，我哋唔想皇后淨係停留喺一個年代，想接觸下年輕人，所以今次喺黃竹坑想做一個小小嘅試點。」變化對於一間老店來是總是一種挑戰，但見他們午市客滿的情況，看來這次頗成功。弟弟則謙虛回應：「做到幾多係幾多，希望做好皇后嘅食物同服務，多少少選擇，留住唔同嘅客人。」

屬於香港的西餐 屬於香港的豉油西餐似乎越來越少，而他們亦坦言市場上的挑戰越來越多，本來爸爸在爺爺身體不好時有想過不做，但傳岀消息後便有一眾熟客來支持、影相留念，便覺沒有理由放棄：「見到客人咁鍾意皇后，就令我哋覺得皇后唔單止係我們屋企人嘅回憶，仲係好多香港人的回憶。」