多啦A夢無人機表演5.25！多啦A夢展覽7月13日登陸香港 (內附最佳觀賞位置/日期/地點/門票)

2024年多啦A夢終於再次來到，各位多啦A夢粉絲留意啦！全球最大型多啦A夢展覽《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展，將於7月13日起登陸香港！而萬眾期待的無人機匯演，將會於5月25日星期六晚上演出，市民屆時可在星光大道一帶海濱，觀賞多啦A夢與好友戴着竹蜻蜓翱翔，與維港百萬夜景互相輝映。喜歡多啦A夢的你千萬不要錯過，即睇內文詳情！
世界知名、來自未來的多啦A夢，自1970年漫畫誕生以來，激發了全世界粉絲的夢想。今次全球最大型多啦A夢展覽之一的——「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港）由創意品牌AllRightsReserved (ARR) 主辦，並於7月13日起登陸香港！展覽亦紀念多啦A夢作者藤子 F 不二雄老師誕生90 週年，分為免費及收費展區，將百分百呈現漫畫、動畫及電影的多啦A夢世界。特展更帶來新登場的特別法寶「100%朋友召喚鈴」，搖晃這法寶就能召喚朋友到來，緊扣展覽主旨「好朋友，心中一想就即到」，召喚全球好友香港見。
全球首場多啦A夢無人機匯演
5月25日晚上7時30分，ARR將率先以全球首場多啦A夢無人機匯演為7月展覽預熱，市民屆時在星光大道一帶海濱，可觀賞多啦A夢與好友戴着竹蜻蜓翱翔，與維港百萬夜景互相輝映。
時間：5月25日晚上7時30分開始，歷時約15分鐘
最佳觀賞位置：尖沙咀星光大道（鄰近梳士巴利花園段）*圖中粉紅色路段
*因角度影響，文化中心沿岸未能清晰觀賞無人機匯演。香港島沿岸未能觀賞是次匯演。部份文化中心至藝術館路段亦會於當日作臨時封閉，敬請留意。
如何前往：港鐵尖東站 J2 出口或尖沙咀站 E 出口步行約 5 分鐘
《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展全球首站7月13日登陸香港
7月13日起開放的展覽將分為免費及收費展區，參觀人士須於Klook購買收費展區門票，透過網上系統預約入場日子及時間，每節名額有限，先到先得。門票5月25日起在Klook公開發售，憑票進入收費展區時將可領取非賣紀念品。展覽亦特別推岀「特典套裝」（限量3,000套），連一張門票及「100%多啦A夢&FRIENDS」特別造型徽章立牌套裝及貼紙，讓粉絲一拼收藏整套限量徽章。更多門票詳情將於5月25日公布。
《100%多啦A夢&FRIENDS》展覽
日期：7月13日起
時間：待定
地點：待定
門票：參觀人士須於Klook購買收費展區門票，透過網上系統預約入場日子及時間