天線得得B｜《天線得得B》7個冷知識 Tinky-Winky有3米高/阿PO識講廣東話？

近日一個小童不慎挨跌逾5萬元的「天線得得B」模型一事，引來網民熱烈討議。除了爭論應否賠償及店方有沒有做好保護措施外，亦再次勾起大家對於《天線得得B》的回憶。以下為大家整理7個有關《天線得得B》的冷知識，睇吓你知道幾多個？

《天線得得B》由英國廣播公司（BBC）及Ragdoll公司製作的兒童節目，1997年開始播放，目前已被113個國家和地區引入並翻譯成45種語言播放，可說是8、90後的童年回憶！ 天線得得 B ｜ 1. 靈感來自「太空人」 製作人表示，《天線得得B》的靈感來自於太空。他覺得太空人穿著笨重太空衣的姿態，無論是走路的模樣，或是對四周事物的探索，都與嬰兒非常相似，因而想出了《天線得得B》的設計。

天線得得 B ｜ 2. 天線得得 B 是巨人？ 在電視上看到的「天線得得B」嬌小可愛，事實上原來每個「天線得得B」的身高都非常驚人！最矮小的紅色PO已經有1米82，黃色Laa-Laa為2米45高；綠色Dipsy有2米59高，而最高的藍色Tinky-Winky更有3米04高，與巨人沒有分別！

天線得得 B ｜ 3. 天線得得 B 各有代表種族 天線得得B各有獨自的代表顏色，分別是紅、藍、黃及綠色。除此之外，它們更代表著不同的種族，Tinky-Winky與Laa-Laa皮膚較白，所以當時也是由白人演出；綠色的Dipsy則找來黑人演員演出，而身材更矮小的紅色PO由英籍華人飾演。

天線得得 B ｜ 4. 天線得得 B 代表弱勢爭議社群 網上更一直有流傳《天線得得B》代表著不同的弱勢爭議社群：紫色的Tinky Winky為男性，但因為經常拿著紅色手袋，以及有著同性戀意思的紫色身軀和倒三角形天線，因此被指象徵同性戀。 而綠色的Dipsy戴著美國黑人喜愛的乳牛斑紋帽子，再加上綠色象徵和平，因而被視為反對種族歧視。而黃色Laa-Laa性別為女生，Laa-Laa本身是女同性戀(les)的直譯詞，因此被指代表女同性戀者。 而紅色PO因為體型是最矮小，性格自卑羞澀，加上從未長高，而被視為侏儒。亦網民認為她經常玩紅色踏板車，象徵殘疾人士。不過以上全部都是都市傳說，未經官方證實。

天線得得 B ｜ 5. 紅色阿 PO 識講「廣東話」 上面曾經提及過，紅色PO是由英籍華人飾演。事實上她是由香港移民的英藉演員Pui Fan Lee，因此有在動畫中加插廣東話的對白，包括「快啲快啲」、「一二三四五」等，大家在重溫的時候不妨留意一下！

天線得得 B ｜ 6. 大草原是真實存在 天線得得B的主要場景為大草原，4個主角經常都會在草原上奔跑。這個綠油油的大草原並不是電腦CG，而是位於英格蘭的農場，草原中的圓頂小屋亦是由製作團隊親自興建。