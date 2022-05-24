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2022-05-24 15:58:25

天線得得B｜《天線得得B》7個冷知識 Tinky-Winky有3米高/阿PO識講廣東話？

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天線得得B｜《天線得得B》7個冷知識-Tinky-Winky有3米高阿PO識講廣東話？

近日一個小童不慎挨跌逾5萬元的「天線得得B」模型一事，引來網民熱烈討議。除了爭論應否賠償及店方有沒有做好保護措施外，亦再次勾起大家對於《天線得得B》的回憶。以下為大家整理7個有關《天線得得B》的冷知識，睇吓你知道幾多個？

《天線得得B》由英國廣播公司（BBC）及Ragdoll公司製作的兒童節目，1997年開始播放，目前已被113個國家和地區引入並翻譯成45種語言播放，可說是890後的童年回憶！

天線得得B1. 靈感來自「太空人」

製作人表示，《天線得得B》的靈感來自於太空。他覺得太空人穿著笨重太空衣的姿態，無論是走路的模樣，或是對四周事物的探索，都與嬰兒非常相似，因而想出了《天線得得B》的設計。

製作人表示，《天線得得B》的靈感來自於太空。(網上圖片)

製作人表示，《天線得得B》的靈感來自於太空。(網上圖片)

天線得得B2. 天線得得B是巨人？

在電視上看到的「天線得得B」嬌小可愛，事實上原來每個「天線得得B」的身高都非常驚人！最矮小的紅色PO已經有182，黃色Laa-Laa245高；綠色Dipsy259高，而最高的藍色Tinky-Winky更有304高，與巨人沒有分別！

每個「天線得得B」的身高都非常驚人！(網上圖片)

每個「天線得得B」的身高都非常驚人！(網上圖片)

天線得得B3. 天線得得B各有代表種族

天線得得B各有獨自的代表顏色，分別是紅、藍、黃及綠色。除此之外，它們更代表著不同的種族，Tinky-WinkyLaa-Laa皮膚較白，所以當時也是由白人演出；綠色的Dipsy則找來黑人演員演出，而身材更矮小的紅色PO由英籍華人飾演。

天線得得B找來不同的種族的演員飾演。(網上圖片)

天線得得B找來不同的種族的演員飾演。(網上圖片)

天線得得B4. 天線得得B代表弱勢爭議社群

網上更一直有流傳《天線得得B》代表著不同的弱勢爭議社群：紫色的Tinky Winky為男性，但因為經常拿著紅色手袋，以及有著同性戀意思的紫色身軀和倒三角形天線，因此被指象徵同性戀。

而綠色的Dipsy戴著美國黑人喜愛的乳牛斑紋帽子，再加上綠色象徵和平，因而被視為反對種族歧視。而黃色Laa-Laa性別為女生，Laa-Laa本身是女同性戀(les)的直譯詞，因此被指代表女同性戀者。

而紅色PO因為體型是最矮小，性格自卑羞澀，加上從未長高，而被視為侏儒。亦網民認為她經常玩紅色踏板車，象徵殘疾人士。不過以上全部都是都市傳說，未經官方證實。

天線得得B身上不同飾物都各自有其代表意義。(網上圖片)

天線得得B5. 紅色阿PO識講「廣東話」

上面曾經提及過，紅色PO是由英籍華人飾演。事實上她是由香港移民的英藉演員Pui Fan Lee，因此有在動畫中加插廣東話的對白，包括「快啲快啲」、「一二三四五」等，大家在重溫的時候不妨留意一下！

大家有試過《天線得得B》裡聽到廣東話嗎？

大家有試過《天線得得B》裡聽到廣東話嗎？

天線得得B6. 大草原是真實存在

天線得得B的主要場景為大草原，4個主角經常都會在草原上奔跑。這個綠油油的大草原並不是電腦CG，而是位於英格蘭的農場，草原中的圓頂小屋亦是由製作團隊親自興建。

天線得得B的主要場景為大草原，位於英格蘭的農場。(網上圖片) 天線得得B的主要場景為大草原，位於英格蘭的農場。(網上圖片)

天線得得B7. 天線得得B有小朋友？

《天線得得B》其中一集曾出現過一間育兒房，裡面有幾隻縮小版的天線得得B，後來官方為這8個小天線得得B正名為Mi-MiDaa DaaBaaPingRuRuNinDuggle DeeUmby Pumby，但就未有提及他們的來歷，只表示他們是親戚，但不少觀眾都覺得他們都是4個主角的子女。

《天線得得B》其中一集曾出現過一間育兒房。(網上圖片)

《天線得得B》其中一集曾出現過一間育兒房。(網上圖片)

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