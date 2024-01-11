減肥｜腩圍體重嚴重爆標！ 居泰Youtuber小阮親身實證 全靠一招激減中央腩保健康

減肥最難熬就係要戒口！由香港移居泰國嘅Youtuber小阮不時帶觀眾到處覓食，2年間足足肥了15kg，嚴重影響健康！更有不少網民經常留言：「小阮比起初初拍片時，肥咗好多呀！減肥啦!」阮太為了老公健康，決定陪老公一同減肥，二人在不戒口和不運動情況下，小阮單靠1物輕鬆減走4kg，讓大家在農曆新年另一波美食來襲之前，尋回健康好體態！
居泰Youtuber小阮公開輕鬆減肥秘訣 成功減走4.4磅！
居泰「餓底」小阮在長時間缺乏運動及控制飲食下，短短2年腰圍已增至112cm(44.09吋)，體重更達致人生巔峰91.3kg！小阮夫婦二人決定各自服食 PokoriBurn燃脂解醣油麴菌 及Pillbox LovetS+醣脂機能轉化丸挑戰在１個月內尋回身型！服用一星期左右，小阮表示:「出汗出得比以前多，身體很活躍，就好似做運動消緊脂！」
服用近一個月後，即使小阮連續4日1日3餐自助餐下：「真係食無停口，這１個月除了食，真係無貢獻！」仍能成功減了4.4磅，腰圍亦減了4cm！
阮太減醣修腰 驚覺：「連皮膚都靚埋！」
阮太食完LovetS+則表示：「即使食飽飯，也不感覺疲累，相信是身體醣分逐步減少。」至於阮太由59.9kg成功輕鬆減至58.6kg，腰圍亦由74cm減至72cm！除了體重及腰圍上的影響，服用後更令阮太皮膚去除暗啞泛黃，暗粒亦明顯減少，皮膚變得更有光澤！
POKORI BURN 燃脂解醣油麴菌 2.5 倍消脂 直減中央肥腩
日本POKORI BURN 燃脂解醣油麴菌含有皇牌消脂成分—150mg「黑薑精華」，經日本京都大學河田教授的研究，實證2.5倍消脂，並有助消耗10.43cm²「內臟脂」。
同時，揀選以日本7大穀物發酵成的—「抑脂麴菌」，抑制醣分和脂肪吸收，直接減少身體吸收，更可以增加腸道益生菌數量，提升腸道環境，排毒暢便，有效抑制體脂比例及整體脂肪含量，瘦身減腹更健康有效！
Lovet S+ 機能醣脂轉化丸 低醣啓動「類生酮效應」 直撃肚腹脂
全新升級版LOVET S+ 醣脂機能轉化丸，以5大抗醣成分—沒食子酸、紫菊花精華、山竹精華、還原麥芽糖、肌肽，強效抑制吸醣酵素，令醣分吸收率大減，經科研實證，減少17.5%醣分吸收，有助身體進入低醣體質，啓動「類生酮效應」，轉化醣脂吸收，加強燃燒累積脂肪，重點減肚瘦身，抵禦醣帶來的暗沈，養出光澤健康肌膚！
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