減肥｜腩圍體重嚴重爆標！ 居泰Youtuber小阮親身實證 全靠一招激減中央腩保健康

減肥最難熬就係要戒口！由香港移居泰國嘅Youtuber小阮不時帶觀眾到處覓食，2年間足足肥了15kg，嚴重影響健康！更有不少網民經常留言：「小阮比起初初拍片時，肥咗好多呀！減肥啦!」阮太為了老公健康，決定陪老公一同減肥，二人在不戒口和不運動情況下，小阮單靠1物輕鬆減走4kg，讓大家在農曆新年另一波美食來襲之前，尋回健康好體態！