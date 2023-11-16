穿搭｜頸巾打法X5 日本女生教你紐約式、米蘭式美觀又實用 保暖度UP

進入秋天及冬天，天氣將會寒冷，屆時大家都穿上大褸及羽絨保護。除了身體的保暖之外，頸部保暖也非常重要。戴上頸巾不但可以為身體帶來溫暖，更可成為其中一個穿搭item。以下為大家介紹日本女生常用的5款頸巾打法，手殘黨都可以綁出完美圍巾！

頸巾打法｜單圈式 最簡單的基本入門款，不但容易綁得好，而且亦非常百搭。無論你是走斯文路線，還是走街頭男孩風，都非常適合！ 1. 按照自己的喜好，將圍巾摺成所需的厚度。

2. 將兩端摺疊在一起。

3. 圍巾的前端弄成一個小圈，將手放進圈中然後圍在頸上。

4. 再將圍巾的末端放入圈中，自行調整鬆緊度即可。

頸巾打法｜紐約式 怕冷的你一定要學識這個綁法，它的綁法比一般的圍多幾個圈，保暖之餘又不會顯得過於臃腫，非常適合休閒裝。 1. 先將圍巾左右對稱地在頸上圍一卷。

2. 將圍巾的兩端弄成X形然後打結。

3. 將兩端疊在一起，前面的部分弄短一點。

頸巾打法｜頸圍式 除了圍巾之外，市面上亦有其他款式的圍巾如頸圍，它的用法比較方便。只需要隨意圍在頸上即可，不過大家也可以用圍巾來達到頸圍的效果！ 1. 按照自己的喜好，將圍巾摺成所需的厚度。

2. 將圍巾左右對稱地在頸上圍一卷。

3. 將圍巾的兩端打結。

4. 將剛好打好的結轉到背面，再自行調整鬆緊度即可。

頸巾打法｜米蘭式 被日本女生喻為2020年最流行的綁法，大家平時參考日本女生穿搭的時候，都可以發現她們大部分都已經轉為這種圍法，不僅外型美觀，而且這種圍法較為結實，不易鬆掉！ 1. 先將圍巾左右對稱地在頸上圍一卷。

2. 將其中一邊內測的圍巾拉出來。

3. 再將手穿過剛剛已拉出來的位置，把另一端的圍巾拉進去。

4. 再自行調整鬆緊度即可。