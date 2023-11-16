熱門搜尋:
習近平 消委會 天氣 曉柏峰 尹光 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 白日之下 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 YOHO WEST 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
女生
2023-11-16 11:30:00

穿搭｜頸巾打法X5 日本女生教你紐約式、米蘭式美觀又實用 保暖度UP

分享：
穿搭｜綁頸巾打法X5 日本女生教你紐約式、米蘭式美觀又實用 保暖度UP（am730製圖）

穿搭｜綁頸巾打法X5 日本女生教你紐約式、米蘭式美觀又實用 保暖度UP（am730製圖）

進入秋天及冬天，天氣將會寒冷，屆時大家都穿上大褸及羽絨保護。除了身體的保暖之外，頸部保暖也非常重要。戴上頸巾不但可以為身體帶來溫暖，更可成為其中一個穿搭item。以下為大家介紹日本女生常用的5款頸巾打法，手殘黨都可以綁出完美圍巾！

頸巾打法｜單圈式

最簡單的基本入門款，不但容易綁得好，而且亦非常百搭。無論你是走斯文路線，還是走街頭男孩風，都非常適合！

1. 按照自己的喜好，將圍巾摺成所需的厚度。
2. 將兩端摺疊在一起。
3. 圍巾的前端弄成一個小圈，將手放進圈中然後圍在頸上。
4. 再將圍巾的末端放入圈中，自行調整鬆緊度即可。

頸巾打法｜單圈式是最簡單的圍法。(Instagram@___den33) 頸巾打法｜單圈式不止方法簡單，綁出來的外型亦非常好看。(Instagram@inoyuu07)

頸巾打法｜紐約式

怕冷的你一定要學識這個綁法，它的綁法比一般的圍多幾個圈，保暖之餘又不會顯得過於臃腫，非常適合休閒裝。

1. 先將圍巾左右對稱地在頸上圍一卷。
2. 將圍巾的兩端弄成X形然後打結。
3. 將兩端疊在一起，前面的部分弄短一點。

頸巾打法｜紐約式與休閒風的穿搭是絕配！(Instagram@ miiikunkun) 頸巾打法｜紐約式的綁法不會過於臃腫。(Instagram@ charlieto_m)

頸巾打法｜頸圍式

除了圍巾之外，市面上亦有其他款式的圍巾如頸圍，它的用法比較方便。只需要隨意圍在頸上即可，不過大家也可以用圍巾來達到頸圍的效果！

1. 按照自己的喜好，將圍巾摺成所需的厚度。
2. 將圍巾左右對稱地在頸上圍一卷。
3. 將圍巾的兩端打結。
4. 將剛好打好的結轉到背面，再自行調整鬆緊度即可。

Ad Block
頸巾打法｜頸圍式的綁法顯臉小。(Instagram@ lovetoxic_official) 頸巾打法｜以後不用再另外購買頸圍。(Instagram@ jillbyjillstuart_style)

頸巾打法｜米蘭式

被日本女生喻為2020年最流行的綁法，大家平時參考日本女生穿搭的時候，都可以發現她們大部分都已經轉為這種圍法，不僅外型美觀，而且這種圍法較為結實，不易鬆掉！

1. 先將圍巾左右對稱地在頸上圍一卷。
2. 將其中一邊內測的圍巾拉出來。
3. 再將手穿過剛剛已拉出來的位置，把另一端的圍巾拉進去。
4. 再自行調整鬆緊度即可。

頸巾打法｜米蘭式被日本女生喻為2020年最流行的綁法。(Instagram@ __na_73)

頸巾打法｜米蘭式被日本女生喻為2020年最流行的綁法。(Instagram@ __na_73)

頸巾打法｜蝴蝶結式

日本女生出名手巧，不但要把絲帶綁成蝴蝶結，就連圍巾都要！不過它的綁法較為複雜，非常考手巧程度！用較長及厚的圍巾綁出來的效果會較佳。

1. 將圍巾長度分成一邊長一邊短（長度大概相差3分一）
2. 將長的部分往上摺3層。
3. 再把3層圍巾向另一邊橫放。
4. 再將位於下方中間位置的短圍巾，從下方往上穿入。
5. 再自行調整形狀及鬆緊度即可。

Ad Block
頸巾打法｜蝴蝶結式非常受日本女高中生歡迎。(Instagram@yakachan367) 頸巾打法｜蝴蝶結式用較長及厚的圍巾綁出來的效果會較佳。(Instagram@yukinco6o8)
Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受