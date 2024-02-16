網上熱話｜23歲女與51歲男相識數月即閃婚 8年抱8卻揭背後心酸真相

能夠找到兩情相悅、情投意合的另一半，決定牽手到白頭絕對是人生一件幸福美滿之事，不過就未必每個人的感情生活和婚姻都能夠如此順利。早前，有傳媒報導一對老夫少妻夫婦的悲劇婚姻，據悉23歲的女子與51歲的男子相識數月即閃婚，二人婚後8年抱8，更計劃在今年生個龍B，期望最終能夠生齊12名子女。惟妻子突然揭二人婚姻背後的心酸真相，不但生龍B夢碎，更欲追討2億撫養費。大批網民對此關注，大部分就認為事主不值得同情，更揚言二人純粹「各取所需」。

23歲女與51歲男相識數月即閃婚 8年抱8生活美滿 閃婚與年齡差距大的戀情一向不被大眾認同，大部分人都認為他們出於一時衝動，甚至貪對方有錢、後生等等。早前，有傳媒報導內地一對相差28年的夫婦生活，據悉女子在23歲的時候結識了當時51歲，從事地產開發、酒業和礦業的丈夫，二人在相識數月後即時閃婚。婚後二人透過美國公司代孕產子，在結婚8年內先後誕下5男3女，現年2至4歲，前後共花費逾人民幣1,000萬元（約港幣1,087萬元）。

生龍B夢碎 驚揭背後心酸真相 二人的子女相伴，加上丈夫每個月會給予人民幣15-20萬元（約港幣16-22萬元）家用，理應是一段十分美滿富裕的婚姻，事主亦表示丈夫本來打算生夠12個小朋友，更準備在今年再生2個龍B，豈料好景不常，二人的生育計劃從此擱置。事主在去年意外發現丈夫原來是「有婦之夫」，在加拿大有一個名媒正娶的妻子，而正印更向事主作出起訴，令到事主與「丈夫」的感情出現裂痕，而男方亦即時停止給予生活費，更收回其居住的物業，使事主與8名子女無家可歸。