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2024-12-11 11:29:00

頸巾綁法X5 日本女生教你紐約式、米蘭式美觀又實用 保暖度UP

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穿搭｜頸巾打法X5 日本女生教你紐約式、米蘭式美觀又實用 保暖度UP

穿搭｜頸巾打法X5 日本女生教你紐約式、米蘭式美觀又實用 保暖度UP

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秋天及冬天天氣將會寒冷，大家都會穿上大褸及羽絨保護。除了身體的保暖之外，頸部保暖也非常重要。戴上頸巾不但為身體帶來溫暖，更可成為其中一個穿搭item。以下介紹紐約式、米蘭式等日本女生常用的5款頸巾打法，手殘黨都可以綁出完美圍巾！

頸巾打法｜單圈式

最簡單的基本入門款，不但容易綁得好，而且亦非常百搭。無論你是走斯文路線，還是走街頭男孩風，都非常適合！

1. 按照自己的喜好，將圍巾摺成所需的厚度。
2. 將兩端摺疊在一起。
3. 圍巾的前端弄成一個小圈，將手放進圈中然後圍在頸上。
4. 再將圍巾的末端放入圈中，自行調整鬆緊度即可。

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頸巾打法｜單圈式是最簡單的圍法。(Instagram@___den33) 頸巾打法｜單圈式不止方法簡單，綁出來的外型亦非常好看。(Instagram@inoyuu07)

頸巾打法｜紐約式

怕冷的你一定要學識這個綁法，它的綁法比一般的圍多幾個圈，保暖之餘又不會顯得過於臃腫，非常適合休閒裝。

1. 先將圍巾左右對稱地在頸上圍一卷。
2. 將圍巾的兩端弄成X形然後打結。
3. 將兩端疊在一起，前面的部分弄短一點。

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頸巾打法｜紐約式與休閒風的穿搭是絕配！(Instagram@ miiikunkun) 頸巾打法｜紐約式的綁法不會過於臃腫。(Instagram@ charlieto_m)

頸巾打法｜頸圍式

除了圍巾之外，市面上亦有其他款式的圍巾如頸圍，它的用法比較方便。只需要隨意圍在頸上即可，不過大家也可以用圍巾來達到頸圍的效果！

1. 按照自己的喜好，將圍巾摺成所需的厚度。
2. 將圍巾左右對稱地在頸上圍一卷。
3. 將圍巾的兩端打結。
4. 將剛好打好的結轉到背面，再自行調整鬆緊度即可。

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頸巾打法｜頸圍式的綁法顯臉小。(Instagram@ lovetoxic_official) 頸巾打法｜以後不用再另外購買頸圍。(Instagram@ jillbyjillstuart_style)

頸巾打法｜米蘭式

被日本女生喻為2020年最流行的綁法，大家平時參考日本女生穿搭的時候，都可以發現她們大部分都已經轉為這種圍法，不僅外型美觀，而且這種圍法較為結實，不易鬆掉！

1. 先將圍巾左右對稱地在頸上圍一卷。
2. 將其中一邊內測的圍巾拉出來。
3. 再將手穿過剛剛已拉出來的位置，把另一端的圍巾拉進去。
4. 再自行調整鬆緊度即可。

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頸巾打法｜米蘭式被日本女生喻為2020年最流行的綁法。(Instagram@ __na_73)

頸巾打法｜米蘭式被日本女生喻為2020年最流行的綁法。(Instagram@ __na_73)

頸巾打法｜蝴蝶結式

日本女生出名手巧，不但要把絲帶綁成蝴蝶結，就連圍巾都要！不過它的綁法較為複雜，非常考手巧程度！用較長及厚的圍巾綁出來的效果會較佳。

1. 將圍巾長度分成一邊長一邊短（長度大概相差3分一）
2. 將長的部分往上摺3層。
3. 再把3層圍巾向另一邊橫放。
4. 再將位於下方中間位置的短圍巾，從下方往上穿入。
5. 再自行調整形狀及鬆緊度即可。

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頸巾打法｜蝴蝶結式非常受日本女高中生歡迎。(Instagram@yakachan367) 頸巾打法｜蝴蝶結式用較長及厚的圍巾綁出來的效果會較佳。(Instagram@yukinco6o8)

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