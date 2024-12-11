頸巾綁法X5 日本女生教你紐約式、米蘭式美觀又實用 保暖度UP

穿搭｜頸巾打法X5 日本女生教你紐約式、米蘭式美觀又實用 保暖度UP

頸巾打法｜頸圍式 除了圍巾之外，市面上亦有其他款式的圍巾如頸圍，它的用法比較方便。只需要隨意圍在頸上即可，不過大家也可以用圍巾來達到頸圍的效果！ 1. 按照自己的喜好，將圍巾摺成所需的厚度。

2. 將圍巾左右對稱地在頸上圍一卷。

3. 將圍巾的兩端打結。

4. 將剛好打好的結轉到背面，再自行調整鬆緊度即可。 雞煲羊腩煲打邊爐 冬天保暖必食 四件事關乎健康你要知