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2023-04-24 21:07:08

好去處｜黑白風藝術裝置《Inside Out Project》登場 450張笑臉鋪滿海港城 散播歡樂正能量

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到訪的市民及來自世界各地的遊客將體驗被鋪天蓋地友善笑臉包圍和歡迎的感覺。

海港城上月展出著名法國藝術家JR的巨型公共裝置藝術GIANTS: Rising Up，同步發起由JR創立的國際性社區共創藝術企劃《Inside Out Project》，名為「Inside Out: Harbour and the City」共創藝術活動，邀請市民拍下笑臉照片，一起向世界傳播歡樂。照片經過Inside Out團隊的精心鋪排和藝術處理，加入獨特的黑白波點背景，由即日起至57日在海港城海運大廈露天廣場、海洋中心及港威商場廣東道入口外牆展出。

公共場所貼個人黑白相 化為公共藝術

Inside Out Project》是由JR2011年贏得TED大獎後創立，以JR標誌性的巨型相片及黑白拍攝風格為基礎，召集有共同理念的群眾在公共場所張貼巨型的個人黑白相片，轉化為公共藝術作品，引起關注。在五光十色的城市中，巨型的黑白相片與周遭環境產生強烈對比，往往更具感染力，更能吸引大家的目光和注意。《Inside Out Project》多年來在149個國家，舉辦超過2,000次活動，有超過48萬人參與。

各界明星 運動員及市民分享笑

今次召募活動得到大家熱烈支持，不單男女老幼親身同海港城拍照，亦吸引到各界明星藝人及運動員到場，希望能夠透過自己的笑容，帶動快樂和正能量，包括林海峰、鄭中基、葛民輝、谷德昭、黃秋生、岑寧兒等。亦有不同界別的運動員參與支持，包括香港跳高女子紀錄保持者楊文蔚、香港傷殘羽毛球代表林芷煖、香 港體操代表陳卓琳、花式跳繩運動員張柏鴻、香港足球員蘇宸褕及香港長跑運動員羅映潮，並由香港人氣人像攝影師小雲(Karen Tang)協助拍攝，捕捉明星最自然、最燦爛、最觸動人心的笑臉。

Inside Out Project》走遍六大洲149個國家

Inside Out Project》走過世界不同角落，自2011年創立起已有來自149個國家，超過48萬人參與，包括巴黎萬神殿、倫敦塔橋、紐約時代廣場等等，亦先後6次在香港舉行，首次在2012年，當時JR在中環干諾道天橋頂部佈置16副巨大的黑白照片，讓在高樓大廈內工作的人都能欣賞到藝術，與相中人進行互動。

當年在中環干諾道天橋頂部佈置16副巨大的黑白照片，讓在高樓大廈內工作的人都能欣賞到藝術，與相中人進行互動。

活動詳情

日期：即日至5月7日
地點：海港城海運大廈露天廣場、海洋中心廣東道入口外牆、港威商場廣東道入口外牆)
查詢：2118 8666
網址：www.harbourcity.com.hk

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