好去處｜黑白風藝術裝置《Inside Out Project》登場 450張笑臉鋪滿海港城 散播歡樂正能量

海港城上月展出著名法國藝術家JR的巨型公共裝置藝術GIANTS: Rising Up,同步發起由JR創立的國際性社區共創藝術企劃《Inside Out Project》,名為「Inside Out: Harbour and the City」共創藝術活動,邀請市民拍下笑臉照片,一起向世界傳播歡樂。照片經過Inside Out團隊的精心鋪排和藝術處理,加入獨特的黑白波點背景,由即日起至5月7日在海港城海運大廈露天廣場、海洋中心及港威商場廣東道入口外牆展出。