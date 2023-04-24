好去處｜黑白風藝術裝置《Inside Out Project》登場 450張笑臉鋪滿海港城 散播歡樂正能量

海港城上月展出著名法國藝術家JR的巨型公共裝置藝術GIANTS: Rising Up，同步發起由JR創立的國際性社區共創藝術企劃《Inside Out Project》，名為「Inside Out: Harbour and the City」共創藝術活動，邀請市民拍下笑臉照片，一起向世界傳播歡樂。照片經過Inside Out團隊的精心鋪排和藝術處理，加入獨特的黑白波點背景，由即日起至5月7日在海港城海運大廈露天廣場、海洋中心及港威商場廣東道入口外牆展出。

公共場所貼個人黑白相 化為公共藝術 《Inside Out Project》是由JR於2011年贏得TED大獎後創立，以JR標誌性的巨型相片及黑白拍攝風格為基礎，召集有共同理念的群眾在公共場所張貼巨型的個人黑白相片，轉化為公共藝術作品，引起關注。在五光十色的城市中，巨型的黑白相片與周遭環境產生強烈對比，往往更具感染力，更能吸引大家的目光和注意。《Inside Out Project》多年來在149個國家，舉辦超過2,000次活動，有超過48萬人參與。

各界明星 運動員及市民分享笑 容 今次召募活動得到大家熱烈支持，不單男女老幼親身同海港城拍照，亦吸引到各界明星藝人及運動員到場，希望能夠透過自己的笑容，帶動快樂和正能量，包括林海峰、鄭中基、葛民輝、谷德昭、黃秋生、岑寧兒等。亦有不同界別的運動員參與支持，包括香港跳高女子紀錄保持者楊文蔚、香港傷殘羽毛球代表林芷煖、香 港體操代表陳卓琳、花式跳繩運動員張柏鴻、香港足球員蘇宸褕及香港長跑運動員羅映潮，並由香港人氣人像攝影師小雲(Karen Tang)協助拍攝，捕捉明星最自然、最燦爛、最觸動人心的笑臉。

《 Inside Out Project 》走遍六大洲 149 個國家 《Inside Out Project》走過世界不同角落，自2011年創立起已有來自149個國家，超過48萬人參與，包括巴黎萬神殿、倫敦塔橋、紐約時代廣場等等，亦先後6次在香港舉行，首次在2012年，當時JR在中環干諾道天橋頂部佈置16副巨大的黑白照片，讓在高樓大廈內工作的人都能欣賞到藝術，與相中人進行互動。