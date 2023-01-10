日本超人氣YOSISTAMP登陸T Town 「玩轉百份百神社」體驗日本傳統新年

T Town由即日至2月15日聯乘YOSISTAMP呦嘻百分百家族，帶來「玩轉百份百神社」，讓男女老幼留港感受日本傳統新年氣氛。

想感受日本傳統新年氣氛不一定要「回鄉」一趟，在天水圍T Town同樣可以！T Town由即日至2月15日聯乘日本超人氣角色YOSISTAMP呦嘻百分百家族，舉辦「玩轉百份百神社」活動。商場搖身一變成呦嘻百份百神社，讓男女老幼在和風滿滿的春祭慶典中盡情打卡玩樂；消費後還可以換領「呦嘻百份百豐足便當套裝」，將新年祝福帶回家中。

「祈願旅程」四大「觀光點」 預祝兔年行大運 日本插畫師YOSISTAMP以輕鬆可愛又鬼馬的風格，為呦嘻百分百家族換上一身精心設計的新年造型，與大家踏上「祈願旅程」。兔兔百分百率先分身現身商場南翼入口「開運鳥居」，一個帶來象徵吉祥的門松，一個手捧御守，一個化身日系達摩，人見人愛；穿過鳥居，一眾角色鬼馬現身，帶領大家漫步「祈願參道」到達「兔子手水舍(淨手池)」，前往主拜殿前潔淨雙手準備祈願；最後在「百份百主拜殿」祈願的同時，呦嘻百分百家族特意化身招財貓，為每一位灌注百分百的祝福，人人心想事成。

特設利是封回收祈願箱

五米高巨型「達摩」呦嘻兔半空現身 商場更將於新年前夕跟環保機構合作派發新生利是封，並在1月30日起舉行利是封回收重用大行動，屆時大家將已使用的利是封放進主拜殿的香油箱(利是回收祈願箱)即可，順道帶着新一年的願望及環保的心意祈願。離開「神社」後，別忘記與天台的五米高超巨型充氣「達摩」兔兔百分百，及一樓的「百份百朋友圈」打卡合照一番，再下載「呦嘻百分百家族」期間限定Whatsapp貼圖，向身邊每位送上節日祝福，「兔」住大家的心窩。

領展會員由即日起於T Town消費滿指定金額，即可換領精美「呦嘻百份百豐足便當套裝」乙套。