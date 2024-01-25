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2024-01-25 12:00:00

農曆新年2024｜海港城Hello Kitty 50周年慶典5米高巨型達摩/獨家首發多款精品/藝術家展覽 (多圖)

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農曆新年2024｜海港城Hello Kitty 50周年慶典5米高巨型達摩/獨家首發多款精品/藝術家展覽 (am730製圖)

農曆新年2024｜海港城Hello Kitty 50周年慶典5米高巨型達摩/獨家首發多款精品/藝術家展覽 (am730製圖)

農曆新年2024｜Hello Kitty粉絲們注意！人氣角色Hello Kitty踏入50 周年，今年將擔任海港城「國際親善大使」，並聯手舉行「HELLO KITTY · HAPPY 50 @海港城」周年慶典。Hello Kitty 50周年慶典有5大活動體驗區及多個打卡位，包括「巡遊表演」主題裝置、醒獅花園及期間限定店，同時亦推出會場限定Hello Kitty願望達摩扭蛋系列及50Hello Kitty 歷年造型購物袋，收藏家們千萬不要錯過！

海港城Hello Kitty 50周年「花車巡遊」 主題裝置 8款願望達摩扭蛋

Hello Kitty 50周年慶典的「花車巡遊」主題裝置在海運大廈露天廣場整裝待發，並邀請所有粉絲一同上車參與。巡遊以「蘋果許願花園」為主題設計概念，Hello Kitty化身成願望達摩，希望將不同祝願送給大家。

巡遊裝置共有三架花車，由主角Hello Kitty揮動著旗幟帶領前行，旗上印有與海港城特別聯乘的商場標誌。第一架「經典蘋果型花車」由妹妹Mimmy負責駕駛 ，接著是主花車——「蘋果許願花園」，車上有5米高紅通通的巨型Hello Kitty 達摩以及8個頭頂紅蘋果的小達摩。達摩身上印滿了Hello Kitty 喜愛的東西，代表不同願望，包括開心、財富、愛情、家庭、幸運、學業、事業和健康。而巨型達摩的背面是扭蛋機，只要購買Hello Kitty銀幣，就可扭出趣緻可愛的Hello Kitty願望達摩扭蛋，一套8款。花園裡佈滿了大大小小的粉紅蘋果樹，你也可以坐在大蘋果樹下的Hello Kitty鞦韆座椅和蝴蝶結型鞦韆，和她的好友們Joey Rorry一起玩耍。

第三架花車上的大拱門參照了Hello Kitty的夢想之家，Hello Kitty 和她的青梅竹馬 Dear Daniel 在小花圃前歡迎大家！而連接第二、三架花車是心鎖橋，由21日起大家可以購買Hello Kitty 愛心鎖並掛在橋上，讓你與摯愛留下特別的美好回憶。

裝置開放時間：10am – 10pm

活動開放時間： 11am - 9pm  

地點：海運大廈露天廣場

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海港城Hello Kitty 50周年｜超可愛Hello Kitty舞獅花園

Hello Kitty 一向興趣廣泛，臨近農曆新年，更為周年活動助慶。海運觀點上的Hello Kitty「旗鼓醒獅花園」裝置，有可愛的Hello Kitty腳踏梅花樁，大舞獅頭，連同身後四個大鼓，讓你一同打鼓助陣；舞獅旗幟陣勢強盛，寫了以「吉」為題的祝福語，色彩繽紛，是個不能錯過的打卡熱點。海港城更聯同姜氏金龍醒獅團及品牌「獅王無用」宏揚傳統中華醒獅文化，在Hello Kitty身下的小花圃展示關於舞獅的歷史，包括獅頭製作、醒獅採青、帥旗鼓樂等，大家在留影之餘更可以增進一下這個民間傳統表演藝術的知識。

開放時間：10am – 10pm 

地點：海運觀點

海港城Hello Kitty 50周年｜Every flower tells a story」藝術展覽

海港城美術館帶來「Every flower tells a story」藝術展覽，由William Chan Design策劃，邀請知名藝術家與單位一起以不同藝術形式展現Hello Kitty百變多樣的魅力，包括William Chan Design聯乘Bull & Stein創作的「Color Your Future」收藏級Hello Kitty 藝術雕塑系列。Bull & Stein是德國著名家飾品牌，將其標誌的蘋果結合Hello Kitty初代的經典形象，打造出10款不同顏色的雕塑，每色限量20個，由歐洲頂尖工藝家人手製作，採用瑞士專利顏料上色，極具質感，盡顯時尚風格。另有日本藝術家深沢尚宏的「Hello Kitty 花樣人生」和風24K金箔壓克力畫，全系列一共10幅作品，以極致手藝繪製的24K金箔背景，盡顯日本古典花鳥畫富麗細緻的作畫精髓，結合現代設計，詮釋Hello Kitty與花的故事。另外Wondrous Group Limited 推出珠寶首飾系列，包括銀、半寶石及18K金系列，運用彩繪琺瑯工藝，搭配寶石、貝母、鑽石等材料，展現Hello Kitty經典形象的華麗魅力。會場更推出一系列Hello Kitty 限定精品，包括毛毯、亞克力立牌、電話座及花瓶等。所有藝術品及精品由125日起在海港城美術館公開發售，粉絲們不可錯過。

開放時間：11am – 10pm 

地點：海港城美術館（海洋中心二階207號舖）

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海港城Hello Kitty 50周年｜Hello Kitty聯乘奇華餅家糖果曲奇期間限定店

Hello Kitty聯乘奇華餅家推出的糖果曲奇期間限定店也不可錯過！整個店面非常粉紅趣緻，甫進去就可以跟Hello Kitty 和她喜愛的東西來一張甜甜合照，店的另一面也有Hello Kitty 和她的妹妹 Mimmy等著你打卡。店內三款「HELLO KITTY · HAPPY 50」糖果曲奇禮盒，包括硬卡紙手提袋、經典「零錢包」裝、以及Hello Kitty鐵盒裝，包裝上同樣印滿了Hello Kitty 和她喜愛的東西，可愛感十足。顧客可以選擇購買現成禮盒；亦可以自選定製，選定禮盒款式，再先到自選禮盒糖果吧根據禮盒挑選指定數量的心水糖果曲奇，當中更有Hello Kitty 特色款，讓你打造自己最喜愛的糖果曲奇禮盒！

開放時間：11am – 9pm 

地點：海洋中心二階 （近 OC 226-7號舖dunhill

海港城Hello Kitty 50周年期間限定店   全球首發多款獨家產品

Sanrio 在海港城隆重開設Hello Kitty 50周年期間限定店，亮點包括Hello Kitty 50周年打卡位，以及多款獨家精品全球率先發售！期間限定店以探索未來為主題，拍照區牆身以「Friend the Future」為設計華麗登場，粉絲們可以與Hello Kitty一同打卡，留下美好回憶。同場更有Hello Kitty 50周年限定主題Snapio自拍亭，讓你和親朋摯友一同拍下可愛的時刻！

Sanrio更推出一系列令人驚喜的周年限定好物，包括全港限量100盒的Hello Kitty 50周年紀念襟章系列，全套包括1974年至2023年的Hello Kitty設計，以及2個隱藏版。另外有19個經典Hello Kitty 50周年公仔掛飾及1個蝴蝶結掛飾，同樣是會場獨家的焦點產品，無論是作為收藏品還是禮物，都是獨一無二的珍品！場內還有多款令人愛不釋手的獨家產品及限量版紀念品，為你帶來對Hello Kitty 的無盡熱愛和回憶。

開放時間：11am – 9pm 

地點：海運大廈地下中庭

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Hello Kitty 限量版50周年12生肖紀念金幣單枚版公開發售

早前慶典率先推出的Hello Kitty 限量版 50周年十二生肖紀念金幣珍藏木盒套裝經已火速售罄，不過 Hello Kitty 粉絲們不用失望，因為金幣單枚版於125日起公開發售，售價為HK$50！包裝設計為花車巡遊的Hello Kitty願望達摩，頭上頂著一顆她喜愛的紅蘋果，肚子裏則收藏了一枚生肖紀念金幣。大家可以到海運大廈露天廣場的 Hello Kitty 50周年「巡遊表演」主題裝置現場購買，同樣限量發售，不要錯過。

Klook.com

Hello Kitty 購物袋及立體閃爍吊飾／Hello Kitty慶典體驗套裝

海港城將於21日隆重推出50Hello Kitty歷年造型購物袋，每款的設計橫跨了1974 年至今的Hello Kitty歷年造型。除購物袋之外，另推出Hello Kitty立體閃爍吊飾，半透明粉紅的Hello Kitty吊飾裡裝著滿滿可愛的閃片！顧客只須在活動期間到指定參與商戶同日單一電子消費購買滿HK$500，便可免費換領指定購物袋乙個及吊飾換領券乙張。憑券可於「糖果曲奇期間限定店」捐款HK$25換領吊飾乙個。數量有限，換完即止。另外，海港城為是次周年活動推出兩款慶典體驗套裝，粉絲於119日開始可透過Klook預訂，詳情如下：

慶典體驗套裝 A ($600)：當中包括 Hello Kitty 願望達摩扭蛋一套8Hello Kitty單枚版十二生肖紀念金幣Hello Kitty 歷年造型購物袋，及Hello Kitty立體閃爍吊飾

立即於Klook預訂

慶典體驗套裝B ($900)：當中包括參與Hello Kitty 設計師山口裕子小姐簽名會（22 3 日其中一節）Hello Kitty 願望達摩扭蛋一套8Hello Kitty單枚版十二生肖紀念金幣Hello Kitty 歷年造型購物袋，及Hello Kitty立體閃爍吊飾。

立即於Klook預訂

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HELLO KITTY · HAPPY 50 @海港城

日期：2024125日至225

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