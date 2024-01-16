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2024-01-16 15:10:29

農曆新年2024｜麥玲玲運程預測 屬鼠、牛、虎、兔龍年運勢 屬虎有望升職加薪/屬兔今年無吉星

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農曆新年2024｜麥玲玲運程預測 屬鼠、牛、虎、兔龍年運勢 屬虎有望升職加薪/屬兔今年無吉星

農曆新年2024｜麥玲玲運程預測 屬鼠、牛、虎、兔龍年運勢 屬虎有望升職加薪/屬兔今年無吉星

麥玲玲2024運程｜龍年又到，今年2024年由八運轉九運，相信大家都很關心自己來年的運程。今次特別找來堪輿學家麥玲玲師傅，為大家分析12生肖在2024龍年的整體運勢，今日率先介紹屬鼠、牛、虎及屬兔的龍年運勢！

堪輿學家麥玲玲師傅分析2024龍年12生肖的整體運勢

堪輿學家麥玲玲師傅分析2024龍年12生肖的整體運勢

麥玲玲2024運程｜2024屬鼠運程

屬鼠今年不錯，鼠和龍本身是好友，工作較順利。吉星將星代表將軍去打仗，是領導才能的星，有利紀律部隊的朋友；管理層亦可發展管理才能。今年凶星有白虎、披頭、飛簾和天雄。白虎是無理取鬧的女性，如果是女老闆今年會較挑剔；披頭代表不建議換新形象。今年亦要注意運動安全及小心易受傷。

屬鼠代表藝人：小薯茄阿冰 1996年

屬鼠代表藝人：小薯茄阿冰 1996年

麥玲玲2024運程｜2024屬牛運

屬牛今年破太歲，即輕微破太歲，人際關係有破壞，幸有天德、福星、八座和玉堂吉星。天德是貴人星，福星代表內心正面，玉堂代表金玉滿堂，財運方面有幸運。但因人際關係麻麻，做生意要小心。凶星有捲舌及披麻，捲舌代表是非，做中間人易好心做壞事。披麻是家宅凶星，最好換家具或裝修，提升家宅運。今年戴老鼠形飾物可化解犯太歲。

屬牛代表藝人：呂爵安（Edan）1997年

屬牛代表藝人：呂爵安（Edan）1997年

麥玲玲2024運程｜2024屬虎運

屬虎今年有祿勛，祿勛代表朝廷俸祿，升職加薪沒問題。另還有驛馬星，打工仔可爭取出差，今年出國更有發揮機會；做生意則可開拓不同市場。感情如遇上驛馬星，大機會出現異地姻緣，如遇上跟你不同出生地的人，或出差時遇上感情。但凶星有天狗、吊客和天哭，代表出門受驚嚇，危險戶外活動別參加，另要注意行李延誤及天氣。

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屬虎代表藝人：小薯茄童童 1998年

屬虎代表藝人：小薯茄童童 1998年

麥玲玲2024運程｜2024屬兔運

屬兔在龍年害太歲，即遭人陷害，加上今年沒吉星，要借對面屬雞的星過來，借到月德、唐符、歲合和地解，在事業和人際有少許幫助，工作會辛苦一點，但都是先難後易。凶星有病符、陌越：病符代表少的病痛，陌越代表陌生環境帶來壓力，易失眠。過年後捐血或洗牙對健康有幫助，今年仍是犯太歲年份，建議戴豬形加羊形的飾物保護。

 

屬兔代表藝人：姜濤 1999年

屬兔代表藝人：姜濤 1999年

資料來源：麥玲玲《2024龍年運程》，由麥玲玲師傅授權轉載。

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