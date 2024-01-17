農曆新年2024｜麥玲玲運程預測 屬龍、蛇、馬、羊龍年運勢 屬龍雙重犯太歲 屬蛇多吉星

麥玲玲 2024 運程｜龍年就快到，相信大家都開始看留意自己的龍年運程，例如有沒有犯太歲，可不可以升職加人工！今次特別找來堪輿學家麥玲玲師傅分析 2024 龍年 12 生肖的整體運勢，以下為大家介紹屬龍、蛇、馬及羊的龍年運勢。

堪輿學家麥玲玲師傅分析2024龍年12生肖的整體運勢

麥玲玲 2024 運程｜ 2024 屬龍運程 屬龍朋友今年是本命年加迎太歲，是雙重犯太歲，最好有喜事沖喜，如結婚、添丁或買樓。幸有吉星歲駕，工作表現不錯，另有華蓋星，有利創作行業，但華蓋同時代表孤芳自賞，人際關係一般。凶星方面有劍鋒，愛運動的朋友要留意，開車也要小心。過年後捐血、洗牙，可化解輕微血光之災，可提升運勢。今年可戴雞型飾物保平安。

屬龍代表藝人：馮允謙 1988年

麥玲玲 2024 運程｜ 2024 屬蛇運程 屬蛇朋友今年有很多吉星，如天喜、文昌及太陽。天喜代表喜事，可添丁或結婚。另有文昌星，可考升職試或進修。太陽代表男貴人，做男士生意如模型、汽車都很好；太陽也代表遠處發展，可拓展不同市場。凶星有孤辰和晦氣，孤辰代表跟伴侶溝通不足；晦氣代表人家埋怨你。龍年後就是蛇的本命年，所以第四季要提高警覺。

屬蛇代表藝人：Ivy So@COLLAR 2001年

麥玲玲 2024 運程｜ 2024 屬馬運程 屬馬今年無沖無合，但只有天解星一顆吉星，代表有困難才解決，是半吉半凶，故今年要有心理準備。天解在感情上，代表分開或解除婚約，訂了婚的朋友要特別留心。凶星有喪門及浮沉等，代表家宅一般，最好換家具或裝修。浮沉代表水險，參加水上活動一定要結伴同遊。

屬馬代表藝人：Candy@COLLAR 2002年

麥玲玲 2024 運程｜ 2024 屬羊運程 屬羊有天乙貴人和太陰：天乙是大貴人星，今年人際關係不錯。太陰則是女貴人星，做女性生意也相當不錯；太陰同時是財星，投資有得著，但要慢慢來。屬陽男生易遇到比自己大的女生，可發展姊弟戀。凶星方面，有貫索星和勾絞星，跟人合夥易因財失義。感情方面也容易桃花破財，最好不要跟異性合資做生意。

屬羊代表藝人：林家謙 1991年