農曆新年2024｜麥玲玲2024運程預測 屬猴、雞、狗、豬龍年運勢 屬狗變化最多 屬豬有貴人又有桃花

麥玲玲 2024 運程｜龍年就快到了，今次特別找來堪輿學家麥玲玲師傅分析 2024 龍年 12 生肖的整體運勢，今日為大家講解介紹屬猴、雞、狗、豬的龍年運勢。屬雞朋友在兔年沖太歲，今年仍有 30% 人士好像仍然經歷犯太歲，要多留意，而屬狗人士今年沖太歲，在 12 生肖中變化最多！

輿學家麥玲玲師傅分析2024龍年12生肖整體運勢

麥玲玲 2024 運程｜ 2024 屬猴運程 屬猴朋友今年不錯，有吉星三台，代表步步高升，財運、感情或事業都有輕微進步。但只得三台，很多事都要親力親為，不可靠人。凶星有五鬼和官符，五鬼代表疑神疑鬼，感情上易懷疑對方，記得坦誠雙向。官符代表官非訴訟，今年要看清楚合約，最好請教專業人士。

屬猴代表藝人：張敬軒 1981年

麥玲玲 2024 運程｜ 2024 屬雞運程 屬雞在兔年沖太歲，來到龍年原則上合太歲，70%屬雞者會轉好，但有30%人士好像仍然經歷犯太歲。建議投資要保守，最好辦喜事沖喜。屬雞今年多變化，但有貴人相助，逢凶化吉。另外會有少破財，要留意不要對人太熱情，否則易有三角關係。整體來說，雞和龍都是好朋友，大部分時間算順暢，但要留心老人家身體，可裝修來提升家宅運。

麥玲玲 2024 運程｜ 2024 屬狗運程 屬狗今年沖太歲，在12生肖中變化最多。幸有吉星國印，升職加薪沒問題。但要留意人際關係，有欄杆、歲破、大耗、豹尾這些凶星：欄杆代表困難重重；歲破是得罪重要人物；大耗是大的破財星，投資要保守。其實沖太歲不一定差，最重要是宜動不宜靜，不要待在一同個地方，其實今年發展算不錯。建議佩戴馬形加上虎形飾物保平安。

屬狗代表藝人：姚焯菲 2006年

麥玲玲 2024 運程｜ 2024 屬豬運程 屬豬朋友今年有很多吉星，如紫微、龍德和紅鸞。紫微和龍德是強而有力的貴人星，可好好發展事業。紅鸞代表桃花，若身邊有人可考慮結婚；未有的話亦會遇到能發展的桃花。凶星有暴敗、天厄，投資要見好就收，出門要注意天氣和行李延誤。另要記住隔多一年就是蛇年，這個年份會雙沖，第四季開始要開始部署，別太過進取。

屬豬代表藝人：盧瀚霆 1995年