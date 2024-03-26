姜濤生日｜Keung To 430生日慶典 The ONE及皇室堡多個打卡位/限量周邊/吉祥物全新造型

姜濤生日｜一年一度的「姜濤生日慶典」又到，今年姜濤香港後援會呼應姜濤的名字「濤」，以海洋及浪濤概念，打造【Keung To 430生日慶典】為姜濤慶祝25歲生日。由4月6日起至5月1日，由姜濤香港後援會與The ONE及皇室堡，攜手設置「Keung To 430 Shine On Stage」及「Keung To 430 浪『濤』之旅」生日慶典打卡場景及期間限定店等慶祝活動。 尖沙咀The ONE的「Keung To 430 Shine On Stage」以王者舞台為主軸，打造6大型格打卡位，最搶眼莫過於1：1姜濤於舞台中央閃亮登場，與此同時，姜糖們亦可到Keung To 430 Shining Store，即場預訂全新限定應援精品及到DIY Live Printing Studio即場印製個人化應援卡片套及收納袋；而銅鑼灣皇室堡的「Keung To 430 浪『濤』之旅」則由小姜姜和小濤濤領航，帶領姜糖潛入深海探索5大可愛的海洋世界打卡位；場內設有浪濤甜品閣，由「Phoenix Sweets海浪烘焙店」和「山浪Waves深海喫茶店」打造多款IG-able的主題打卡甜品。所有收益於扣除成本後將撥捐慈善機構，把姜濤的愛心繼續發揚光大，更多慶祝活動包括皇室堡限定小姜姜和小濤濤吉祥物將以全新造型神秘現身、於東角LAFORET Happy Yarn舉辦的「小桃桃」慈善編織工作坊及於四大商場派發「Shining Keung To 限定卡」等齊迎接姜濤生日慶典。

The ONE 「 Keung To 430 Shine On Stage 」 6 大打卡位 客製化應援精品 姜濤由初出道的陽光青澀「姜B」，蛻變為輕熟男「姜Man」。是次尖沙咀The ONE「Keung To 430 Shine On Stage」採用型格海軍藍色作主調，6大打卡場景包括：1. 姜Man Show Time！ — 1：1舞台皇者「姜Man」站在鎂光燈下耀眼登場，台後的燈柱隱藏著「Happy Birthday」音頻，仿如一眾姜糖圍著姜濤大唱生日歌！2. #99430發亮基地中的拱形燈箱展示了姜濤於舞台上發放光芒的魅力相片，更展示兩組象徵姜濤發亮起源的初始幸運密碼，包括#99，代表他打開夢想之門的《全民造星》參賽號碼及#430，除了是姜濤的生日日期，亦是每年一眾姜糖約定為偶像慶生的日子。3. 「濤」心說愛你 — 姜濤擺出招牌派心手勢，姜糖安坐於型格心形前捕捉偶像的愛心！4. KT Glowing 25th的生日應援打卡燈箱，祝願姜濤在舞台上繼續綻放光芒。5. Keung To 430 Shining Store不單是打卡位，姜糖們更可預購全新的限量應援周邊，以及於6. DIY Live Printing Studio即場發揮創意添加個人特色製作卡片套及收納袋，即場印製帶回家！

皇室堡「 Keung To 430 浪『濤』之旅」打卡兼品嚐吸睛甜品 銅鑼灣皇室堡今年的設計靈感源自古希臘神話，除繼續有可愛的小姜姜和小濤濤坐鎮外，主題顏色更換上清新的海洋藍色。汪洋大海擁有無窮無盡的生命力，就像姜濤的粉絲一路以來陪伴著他走過風浪，創作出一首又一首精彩的作品。場景有多個豐富打卡位，包括展覽中央2米高的1. 小濤濤海洋王子戴著皇冠；之後邀請大家到2. 小姜姜海濤寶座，小姜姜吹著可愛的心型泡泡，呼喚著大家前來到訪他的海洋王國；而在3. 願望漂流瓶，則收藏大家對姜濤的愛和願望，為姜濤默默支持和打氣，成為繼續向前的燃料；另一邊的4. 幸福回憶泡泡，收集了多幅姜濤出道至今的演出相片，值得大家再三回味。除此之外，5. 浪濤甜品閣更有多款由來自本地的「Phoenix Sweets海浪烘焙店」和「山浪Waves深海喫茶店」打造的甜品，讓粉絲在姜濤生日月期間，一起分享快樂和甜蜜！另外，小姜姜和小濤濤吉祥物將以全新造型現身，姜糖們不能錯過！詳情將容後公布，請留意大會社交平台。