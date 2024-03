姜濤生日|Keung To 430生日慶典 The ONE及皇室堡多個打卡位/限量周邊/吉祥物全新造型

姜濤生日|一年一度的「姜濤生日慶典」又到,今年姜濤香港後援會呼應姜濤的名字「濤」,以海洋及浪濤概念,打造【Keung To 430生日慶典】為姜濤慶祝25歲生日。由4月6日起至5月1日,由姜濤香港後援會與The ONE及皇室堡,攜手設置「Keung To 430 Shine On Stage」及「Keung To 430 浪『濤』之旅」生日慶典打卡場景及期間限定店等慶祝活動。

尖沙咀The ONE的「Keung To 430 Shine On Stage」以王者舞台為主軸,打造6大型格打卡位,最搶眼莫過於1:1姜濤於舞台中央閃亮登場,與此同時,姜糖們亦可到Keung To 430 Shining Store,即場預訂全新限定應援精品及到DIY Live Printing Studio即場印製個人化應援卡片套及收納袋;而銅鑼灣皇室堡的「Keung To 430 浪『濤』之旅」則由小姜姜和小濤濤領航,帶領姜糖潛入深海探索5大可愛的海洋世界打卡位;場內設有浪濤甜品閣,由「Phoenix Sweets海浪烘焙店」和「山浪Waves深海喫茶店」打造多款IG-able的主題打卡甜品。所有收益於扣除成本後將撥捐慈善機構,把姜濤的愛心繼續發揚光大,更多慶祝活動包括皇室堡限定小姜姜和小濤濤吉祥物將以全新造型神秘現身、於東角LAFORET Happy Yarn舉辦的「小桃桃」慈善編織工作坊及於四大商場派發「Shining Keung To 限定卡」等齊迎接姜濤生日慶典。