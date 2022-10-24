季前賽｜麥當勞金鐘旗艦店化身籃球場 姜濤+Ian人形立牌/個人Poster/Mirror打卡牆 鏡粉必打卡！

ViuTV原創劇「麥當勞新世代Big Mac呈獻《季前賽》」將於今晚（10月24日）首播！麥當勞位於金鐘海富中心的旗艦主題店亦由即日起化身為《季前賽》期間限定主題店，有多個打卡位，鏡粉一定不能錯過！
旗艦店化身籃球場 打卡牆/大型肖像Banner
由即日起，金鐘海富中心麥當勞已化身為《季前賽》期間限定主題店，屆時餐廳會展出各款劇集宣傳品，包括餐廳入口的巨型劇照海報。餐廳內更設有打卡牆和掛滿大型肖像的Banner，除了兩位主角姜濤及陳卓賢（Ian）以外，亦有一眾劇集演員包括呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、郭嘉駿（193）和梁業（肥仔）的肖像可以讓粉絲們瘋狂集郵！
特設1:1人形紙板公仔 姜糖+Hellosss必影
餐廳內的派對房間更會化身型爆Locker Room，讓顧客近距離與兩位「籃」神一同分享巨無霸和脆雞巨無霸等麥當勞美食。餐廳更增設「籃球場」及展示新世代Big Mac 籃球，務求讓各位粉絲猶如置身早前獨家呈獻《季前爭霸》的拍攝場景！場內並設有姜濤和Ian的1：1人形紙板公仔，等姜糖和Hellosss們有機會與兩位「籃壇巨星」的偶像公仔合照！
《季前爭霸》絕密番外篇
麥當勞再度獨家呈獻《季前爭霸》的絕密番外篇，絕密花絮即日於香港麥當勞YouTube頻道搶先曝光，讓大家可以見到「姜三歲」和「陳三歲」在麥當勞旗艦主題餐廳的籃球場内上映「哥與弟鬥餐飽」番外篇！哥與弟均展現出精湛球技，無論運球，射球甚至灌籃都駕輕就熟！想在劇外繼續緊貼兩位「籃」神的英姿，就要立即到香港麥當勞YouTube頻道觀看絕密番外篇：https://youtu.be/ChN_6Y79jSY。
麥當勞《季前賽》旗艦主題餐廳
地址：金鐘夏慤道18號海富中心地下1-41號舖A部份
營業時間：早上6時至凌晨12時（星期一至五，公眾假期除外）；早上6時至晚上11時（星期六、日及公眾假期）
拍攝區開放日期：2022年10月24日至11月13日
拍攝區開放時間：上午11時至晚上10時