季前賽｜麥當勞金鐘旗艦店化身籃球場 姜濤+Ian人形立牌/個人Poster/Mirror打卡牆 鏡粉必打卡！

ViuTV原創劇「麥當勞新世代Big Mac呈獻《季前賽》」將於今晚（10月24日）首播！麥當勞位於金鐘海富中心的旗艦主題店亦由即日起化身為《季前賽》期間限定主題店，有多個打卡位，鏡粉一定不能錯過！

旗艦店化身籃球場 打卡牆 / 大型肖像 Banner 由即日起，金鐘海富中心麥當勞已化身為《季前賽》期間限定主題店，屆時餐廳會展出各款劇集宣傳品，包括餐廳入口的巨型劇照海報。餐廳內更設有打卡牆和掛滿大型肖像的Banner，除了兩位主角姜濤及陳卓賢（Ian）以外，亦有一眾劇集演員包括呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、郭嘉駿（193）和梁業（肥仔）的肖像可以讓粉絲們瘋狂集郵！

特設 1:1 人形紙板公仔 姜糖 +Hellosss 必影 餐廳內的派對房間更會化身型爆Locker Room，讓顧客近距離與兩位「籃」神一同分享巨無霸和脆雞巨無霸等麥當勞美食。餐廳更增設「籃球場」及展示新世代Big Mac 籃球，務求讓各位粉絲猶如置身早前獨家呈獻《季前爭霸》的拍攝場景！場內並設有姜濤和Ian的1：1人形紙板公仔，等姜糖和Hellosss們有機會與兩位「籃壇巨星」的偶像公仔合照！